3:3 nach 0:3! Bezirksligist SV Budberg holt Selbstvertrauen

Rheinberg. Der SV Budberg hat als Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga gegen die Sportfreunde Broekhuysen mit einem 3:3 den zweiten Pluspunkt eingefahren.

Die rund 100 Zuschauer, die trotz ungemütlichen Wetters den Weg an die Raiffeisenstraße gefunden hatten, sahen ein spektakuläres Spiel. Fußball-Bezirksligist SV Budberg kam gegen die Sportfreunde Broekhuysen nach einem 0:3-Rückstand noch zurück und holte beim 3:3 (2:3) den zweiten Punkt in dieser Saison.

Die Budberger erwischten einen katastrophalen Start. Mit vielen kapitalen Fehlern luden sie die Gäste immer wieder zu Chancen ein. So musste Broekhuysen bei weitem nicht seine ersten Chancen nutzen, um nach zwei Toren von Marcel Thyssen bereits nach 15 Minuten 2:0 zu führen. Das dritte Tor von Fabian Göckler (32.) sorgte für einen verdienten Zwischenstand.

Bißling köpft den Ausgleich

Praktisch mit dem ersten Angriff gab Budberg dann ein Lebenszeichen. Benedikt Franke schloss eine schöne Kombination über die rechte Seite zum 1:3 ab (36.). Nur zwei Minuten später schaffte Tim Beerenberg mit einer traumhaften Volleyabnahme in den Winkel den Anschluss. In der zweiten Hälfte spielte Budberg stark, ließ keine einzige Torchance zu und kam immer wieder gefährlich nach vorn. Der Lohn war das 3:3 von Rayk Bißling, der in der 78. Minute per Kopf abstaubte.

Mit nun zwei Punkten bleibt der SVB zwar Tabellenletzter, beendet aber immerhin seine Negativserie von drei Niederlagen. Trainer Tim Wilke sah vor allem das Positive: „In der ersten halben Stunde haben wir so ziemlich gezeigt, wie es nicht geht. Danach haben wir uns deutlich gesteigert. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Punktgewinn auf jeden Fall verdient. Auch wenn die Ausbeute immer noch nicht viel besser ist, bewerte ich das Spiel heute mit der Aufholjagd positiv.“