3:2! Moerser SC ringt Spitzenreiter SV Lindow-Gransee nieder

Trainer Hendrik Rieskamp vom Moerser SC mit seinen Mannen in einer Auszeit.

Moers. In der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC am Samstagabend den ungeschlagenen Spitzenreiter SV Lindow-Gransee mit 3:2 besiegt.

Am Ende eines 2:15 Stunden spannenden Volleyballabends in der wegen Corona leeren Enni-Sporthalle in Rheinkamp tanzten die Moerser Zweitligaspieler jubelnd im Kreis. Der Freudenausbruch hatte seine Berechtigung. Gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter SV Lindow-Gransee setzte sich das Team von Trainer Hendrik Rieskamp im Endspurt mit 3:2 (22:25, 28:26, 12:25, 26:24, 15:10) durch und setzte im Kampf um die Spitzenposition damit ein Ausrufezeichen.

Dabei hatten die Gäste aus dem nördlichen Berliner Umland nach dem dritten Satz, als dem MSC die Bälle schier nur noch um die Ohren geflogen waren, alle Trümpfe in der Hand. „Den Satz haben wir irgendwann aufgegeben und gesagt: im vierten Durchgang steht alles wieder auf Null“, betonte Trainer Rieskamp hinterher. Er sprach seinem Team ein großes Kompliment aus: „Nach hinten heraus war es zweifelsohne von allen eine starke Leistung.“

Nach einem knappen ersten Satzverlust bewies sich der MSC im zweiten Durchgang selbst, dass gegen die bisher so starken Lindower etwas gehen würde. Wichtig: Die entscheidenden Bälle blieben nicht nur am Schmetterexperten Marvon Prolingheuer hängen. Zuspieler Lukas Salimi, der den noch angeschlagenen Jonas Hoppe über weite Strecken gut vertrat, verteilte die Bälle geschickt und meist auch präzise. Prolingheuer, Oskar Klingner und ein Aufschlag-Ass von Chris Carter besorgten das 28:26.

Lichtpanne im fünften Satz

Der dritte Durchgang war dann über 4:10, 6:16 und sogar 9:22 ziemlich schnell im Teich. Trainer Rieskamp sortierte seine Mannen, vertraute vor Durchgang vier dann wieder auf die Startbesetzung des zweiten Satzes plus Libero André Illmer. Moers führte nun wieder durchgehend, vergab aber zwei Satzbälle. Bei 24:24 lud dann einmal Felix Orthmann durch. Ein geglückter Block von Veit Bils zum 26:24 sorgte für den Entscheidungssatz.

Hier lag das Momentum nun auf Moerser Seite. Selbst eine kleine Lichtpanne der neuen Deckenbeleuchtung, die sich auf einer Spielfeldseite langsam zu verabschieden schien, konnte die Gastgeber nicht mehr aus dem Rhythmus bringen. Die Gäste im grünen Hoffnungsdress, die in der vergangenen Saison in Moers noch mit 3:0 triumphiert hatten, waren mit ihrem Latein sportlich am Ende. Ein Lindower Aufschlag ins Netz zum Matchgewinn für den nun klar dominanten MSC war letztlich symptomatisch. Getanzt wurde danach im Moerser Kreis natürlich trotzdem.