3:0 über PSV Wesel: Fichte Lintfort geht gestärkt ins Derby

Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga ist Fichte Lintfort stark unterwegs. Mit dem 3:0 über den PSV Wesel ist das Team von Trainer Meik Bodden nun Zweiter.

In der Fußball-Landesliga ist Fichte Lintfort nun der erste Verfolger von Tabellenführer SV Sonsbeck. Nach einer in allen Belangen starken Vorstellung setzte sich das Team von Trainer Meik Bodden auch gegen Titelmitfavorit PSV Wesel klar und verdient mit 3:0 (1:0) durch. Die Rot-Weißen fiebern nun dem Kreis-Derby am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr beim SV Scherpenberg entgegen, das ein Topduell zu werden verspricht. Dazwischen liegt noch das Zweitrundenspiel im Niederrheinpokal am Mittwochabend beim A-Kreisligisten SV Brünen.

„Das war mit dem 4:1 über Dingden kürzlich sicher unser bestes Saisonspiel, gerade auch mit Ball“, befand Coach Bodden. Die Gastgeber gestatteten dem PSV erst in der 80. Minute die einzige wirklich gute Torchance. Gerade die Innenverteidiger mit Kapitän Leslie Rume und Lars Hoffmeister präsentierte sich gegen Wesels Torjäger Yannik Oenning sowie den kantigen Viktor Klejonkin überaus aufmerksam.

Elftes Saisontor für Florian Ortstadt bei Fichte

Im defensiven Mittelfeld eroberte Emirhan Karaca laufstark und einsatzfreudig viele Bälle aus Zweikämpfen. Tim Konrad gefiel durch kluge Pässe und Übersicht. Die zwei entscheidenden Momente vor der Pause gehörten allerdings Torjäger Florian Ortstadt – mal wieder.

Beim ersten Ortstadt-Solo musste PSV-Innenverteidiger Lennart Laader kurz vor der Strafraumgrenze die Notbremse ziehen: Rote Karte schon in der 18. Minute. Das beeinflusste natürlich das Spiel. Fichte nutzte den Freiraum, kam zu guten Chancen. Die erste vollstreckte Ortstadt nach einer Kombination über Leslie Rume und Robin van Radecke im Gäste-Strafraum. Es war bereits der elfte Saisontreffer für den Angreifer (30.).

Tim Konrad und Elias Bergmann treffen für Lintfort

Mehr als ein 1:0 war schon vor der Pause drin. Fichte spielte in der zweiten Halbzeit dann weiter betont ballsicher, Wesel ging zu schnell auf den Ausgleich und sorgte immer wieder für Freiräume. Mit dem 2:0 von Tim Konrad auf Zuspiel von Ortstadt in der 64. Minute war die Partie entschieden.

Starkes Spiel für Fichte Lintfort: Tim Konrad (rechts), hier im Zweikampf mit dem Weseler Timo Giese. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Eine kleine Restspannung hätte beinahe Jost Kasparek zehn Minuten vor dem Ende entfacht. Der Weseler Abwehrrecke stand nach einer Ecke frei im Lintforter Fünfmeterraum. Doch Torhüter Gian-Luca Wilden, der den beruflich verhinderten Andreas Kossenjans vertreten musste, zeigte sich bei seiner einzigen Bewährungstat des Nachmittags auf dem Posten.

Wenig später legte Fichte noch ein 3:0 drauf. Der aufgerückte Lars Hoffmeister bediente den eingewechselten Elias Bergmann (84.). Dessen Bruder Moritz Bergmann hatte sich in der Szene zuvor noch über einen eigenen Pfostentreffer per Flachschuss geärgert.

Fichte Lintfort: Gabriel Derikx droht auszufallen

Einziger Wermutstropfen: Linksaußen Gabriel Derikx zog sich eine Zerrung im hinteren Oberschenkelbereich zu. Sein Einsatz im Pokal und in Scherpenberg ist fraglich.

Fichte Lintfort: Wilden – Terzi, L. Rume, Hoffmeister, S. Rume – M. Bergmann, Karaca (71. Mende) – Derikx (44. E. Bergmann), Konrad (79. Brajic), van Radecke (75. Hasse) – Ortstadt (83. Thiel).