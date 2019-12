Nächster Dreier für die Volleyballer vom Moerser SC in der 2. Bundesliga Nord: Im Volleyball-Derby gegen den VV Humann Essen siegte der MSC am Samstagabend im Enni-Sportpark-Rheinkamp deutlich mit 3:0 (25:17, 25:17, 25:20). Dabei überzeugten die Hausherren in vielen Belangen, nur auf den Rängen gestaltete sich der Klassiker akustisch eher ausgeglichen. Die Moerser haben nun 20 Punkte nach neun Spielen auf dem Konto.

„Wir haben das insgesamt sehr gut gemacht und vor allem den Aufschlag gut getroffen“, resümierte MSC-Trainer Hendrik Rieskamp nach dem Spiel. „Wir haben Essen nicht ihr Spiel aufziehen lassen und weniger Fehler gemacht. Ich bin zufrieden.“

Vor rund 320 Zuschauern, davon einige aus Essen, startete der erste Satz direkt mit einem langen Ballwechsel zu Gunsten der Gäste, die sich schnell drei Punkte Vorsprung erkämpften (3:6, 5:8), weil mehrmals Bälle vom Moerser Blocks ins Aus segelten. Doch die leichte Nervosität legte sich, und die Gastgeber schlugen eindrucksvoll zurück. Wenige Minuten später führte der Sportclub schon mit 16:11 und kurz später 20:14. Davon erholten sich die „Humänner“ nicht mehr, die Satzführung für Moers war perfekt.

Auffällig waren vor allem die vielen starken Aufschläge der „Adler“, manche mündeten in Asse, andere konnten die Essener beim Annahmeversuch nur ins Aus abprallen lassen. Der MSC belohnte sich nach schwachem Start mit einer Leistungssteigerung.

Durchgang zwei verlief zunächst ausgeglichener, einen frühen Rückstand drehte der Moerser SC, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können (6:4). Die Aufschläge kamen nun selten optimal, folglich kam der Volleyballverein aus Essen heran und glich aus, bevor die Truppe von Rieskamp erneut davonzog: von 8:8 auf 13:9. Nun kamen die Aufschläge wieder besser ins Feld, Essen fand wenig Mittel dagegen, kurz nach einem zwischenzeitlichen 19:11 war der zweite Satz dann auch durch.

Coach Rieskamp verfolgte das Geschehen seiner Mannschaft in den ersten beiden Sätzen am Seitenrand äußerlich ruhig. Er hatte aber auch wenig Grund um sich zu ärgern. Zwischendurch gab er seinen Spielern immer mal wieder kleine Tipps und Kommandos, den Rest erledigte seine Truppe. Auch in Durchgang drei sollte das so bleiben.

Zuerst ausgeglichen (5:5) durch kleinere Fehler auf beiden Seiten, holte sich der MSC einen kleine Führung (8:6, 16:13). Bis zum Satzende sollte es dabei bleiben, ein Block von Chris Carter sorgte für die Vorentscheidung zum 24:18. Auf Seiten der Moerser überzeugten vor allem Oliver Staab, Lukas Schattenberg und Nenad Nikolic.

„So ein Ergebnis habe ich auf keinen Fall erwartet. Essen hat eine junge Mannschaft, da kann das mal passieren – ähnlich wie bei uns im Spiel bei CV Mitteldeutschland“, bilanzierte Trainer Rieskamp. „Bei uns war wieder der Bereich Block/Abwehr gut, kleinere Dinge aber nicht, die werden wir analysieren.“

Außerdem fand der Übungsleiter, dass sich weiterhin einige Spieler deutlich weiterentwickelt hätten. Dazu würden seine Akteure nicht mehr so stark in den gegnerischen Block schlagen. „Nun wartet gegen Lindow-Gransee ein anderes Kaliber“, weiß Rieskamp. Das Spitzenspiel des Tabellenzweiten aus Moers gegen den Dritter steigt am kommenden Samstag um 18 Uhr im Enni-Sportpark-Rheinkamp.

Start-Sechs: Oliver Staab, Oskar Klingner, André Illmer, Lukas Schattenberg, Nenad Nikolic, Chris Carter

Bester Moerser Spieler/MVP: Nenad Nikolic.