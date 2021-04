3:0 in Schüttorf: Moerser SC beendet Saison auf Platz drei

Moers. In der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC zum Saisonabschluss seinen dritten Tabellenplatz mit einem 3:0 beim FC Schüttorf 09 verteidigt.

Im finalen Match der zweiten Corona-Spielzeit in der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC einen überaus versöhnlichen Abschluss hingelegt. Beim FC Schüttorf 09 in der Vechtesporthalle gelang am Samstagabend ein verdienter 3:0 (25:21, 25:21, 25:21)-Auswärtssieg. Damit glückte nicht nur die Revanche für die Mitte Februar schmerzhaft erlittene 2:3-Heimniederlage gegen die Niedersachsen trotz zweier eigener Matchbälle. Das Team von Trainer Hendrik Rieskamp verteidigte in der Tabelle damit auch Rang drei vor dem TuS Mondorf und dem TuB Bocholt.

Coach Rieskamp schickte im Gegensatz zum 3:0 vor zwei Wochen gegen den VC Bitterfeld-Wolfen wieder seinen Youngster Lukas Salimi als Zuspieler aufs Feld. Die Gäste brauchten gegen die mit dem ehemaligen Moerser Nenad Nikolic angetretenen Schüttorfer etwas Anlauf im ersten Satz, konnten aber einen 13:16-Rückstand noch ausgleichen und den Satz schließlich nach Hause bringen. Der zweite von vier möglichen Matchbällen saß letztlich.

Auch im finalen Saisonspiel an der Bank engagiert: Trainer Hendrik Rieskamp vom Moerser SC. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Im zweiten Durchgang besaßen die Niedersachsen bei 4:1 und 8:5 erneut zunächst die Oberhand. MSC-Trainer Rieskamp wechselte, schickte Außenangreifer Felix Orthmann für Lukas Schattenberg ins Rennen. Und Orthmann, der weite Teile der Rückrunde wegen eines Knorpelschadens im Knie hatte zusehen müssen, verschaffte den Moersern den nötigen Rückenwind. Vier Zähler in Serie zum 9:8 sorgten für die Wende. Der Vorsprung geriet auch nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Hoppe bekommt letzte Einsatzzeit beim Moerser SC

Gegen Ende des zweiten Satzes verschaffte Trainer Rieskamp dem nach vier Saisons bekanntlich scheidenden Zuspieler Jonas Hoppe ein wenig Einsatzzeit, setzte zum Start des dritten Abschnitts aber wieder auf Lukas Salimi - um ihn bei 14:12 erneut vom Feld zu winken. Am Ende hatte der MSC sechs Matchbälle erspielt, von denen der dritte zum erneuten 25:21 dann saß. Nach nur 83 Spielminuten war die Partie beendet. Die Medaille für den wertvollsten Spieler des Abends sicherte sich MSC-Außenangreifer Maxmilian Ströbl.

Nach der Saison wird vor der Saison sein. Es stehen einige Personalwechsel beim Moerser SC auf dem Programm. Drei junge Bundesligaspieler fanden sich ja kürzlich schon zum Probetraining ein. Eine spannende Frage wird auch sein, ob sich Moers so aufstellt, dass in der neuen Saison Platz eins und damit ein sportlich möglicher Bundesliga-Aufstieg ins Visier genommen wird.

Günter Krivec vom Moerser SC bleibt skeptisch in Sachen Bundesliga

MSC-Chef Günter Krivec hatte eben jenes Vorhaben mit einer Kooperation mit dem Bundesligisten VCO Berlin schon im Kopf und mit Leben erfüllt, relativierte aber die Möglichkeiten in den vergangenen Tagen mit neuerlichem Blick auf einige nicht erfüllbare Auflagen im Rahmen des Masterplans der Volleyball-Bundesliga (VBL) für die höchste Spielklasse.

MSC-Start-6: Schattenberg, Bils, Prolingheuer, Ströbl, Klingner, Salimi - Libero: Illmer; eingewechselt: Orthmann, Hoppe.