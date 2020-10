28:24! Kinlend führt TuS Lintfort zum zweiten Saisonsieg

Kamp-Lintfort. In der 2. Handball-Bundesliga haben die Frauen des TuS Lintfort gegen TSV Nord Harrislee dank einer starken zweiten Halbzeit mit 28:24 gewonnen.

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende gab es nur zufriedene Gesichter: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort schlugen vor heimischer Kulisse im Nachholspiel den TSV Nord Harrislee auch in der Höhe verdient mit 28:24 (14:16). Den Schützlingen um Trainerin Bettina Grenz-Klein gelang somit der Sprung ins gesicherte Tabellenmittelfeld – 4:4 Punkte stehen auf dem Konto.

Dabei war es um die TuS-Mannschaft in den ersten 30 Minuten gar nicht gut bestellt. Die Spielerinnen präsentierten sich unter Normalform. Der Angriff agierte viel zu statisch, ohne Energie und Schwung. Oft wurden zudem die falschen Entscheidungen getroffen – wie überflüssige Kreisanspiele oder schwach vorgereitete Würfe, die ihr Ziel verfehlten.

TuS Lintfort zu brav und passiv

Die TuS-Spielerinnen wirkten auch bei ihrer Defensivarbeit nicht gut organisiert. Insbesondere die Aktionen in den Zweikämpfen waren viel zu brav und passiv, so dass gerade TSV-Angreiferin Janne Lotta Woch im rechten Rückraum für mächtig Wirbel sorgte. Harrislee bestimmte ganz klar die Partie und führte in der 18. Minute völlig zurecht mit 10:5.

Auch wenn aus Lintforter Sicht wenig zusammenlief – die Mannschaft steckte nicht auf, versuchte zumindest ihr Bestes zu geben. Und die Spielerinnen selbst belohnten sich für diese gute Einstellung, kämpften sich somit allmählich Stück für Stück ins Spiel zurück. Das Pausenergebnis lag dann wieder in einem erträglichen Rahmen.

Aber die Spielerinnen durchschlugen den Knoten erst in Hälfte zwei. Das Team war nun endlich bereit, den Schalter umzulegen.

In der Defensive „brannte“ es förmlich. Eine kleine taktische Änderung erzielte hierbei große Wirkung: Lintfort agierte fortan auf den Halbpositionen deutlich offensiver, lauffreudiger und giftiger. Vor allem Prudence Kinlend blühte sichtlich auf, legte die zuvor noch überragenden Janne Lotta Woch kurzerhand an die Leine.

Was die Gäste noch durchbrachten, wurde zur sicheren Beute von TuS-Torhüterin Yara ten Holte. Und diese Entschlossenheit übertrug sich auch auf die Offensive. Auch hier war Prudence Kinlend Vorbild und Antreiberin in einer Person. Lintfort setzte zum alles entscheidenden Befreiungsschlag an, bündelte letzte Kräfte und enteilte aus einer durchaus kniffligen Phase, wo es nur 20:19 (47.) stand, mit Energie, Strategie und Leidenschaft auf die Siegerstraße.

Trainerin Grenz-Klein: „Ganz tief im Loch“

„Solche Spiele machen natürlich einen Riesenspaß“, freute sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein nach Spielschluss. „Aber beim 5:10-Rückstand saßen wir auch ganz tief im Loch, und niemand wusste zunächst, wie wir da rauskommen sollten. Wir haben uns schließlich als Teams aus der schwierigen Phase herausgekämpft. Der Auftritt in der zweiten Halbzeit war bislang das Beste, was meine Mädels in der laufenden Meisterschaft geleistet haben.“

So haben sie gespielt

Tor: Laura Graef, Yara ten Holte.

Feld: Prudence Kinlend 7, Jule Samplonius 4, Hannah Haase, Naina Klein 4/3, Dana Gruner 3, Anika Henschel, Katharina Ueffing, Jana Willing 2, Andra Lucas 1, Lisa Kunert 5/1, Leonie Lambertz 2.