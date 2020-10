26:28! Lintforter Handballfrauen lassen sich einschüchtern

Kamp-Lintfort. In der 2. Handball-Bundesliga mussten sich die Frauen des TuS Lintfort dem favorisierten HC Leipzig vor leeren Rängen mit 26:28 beugen.

Viel zu spät aufgewacht und trotzdem kurz an der Überraschung gekratzt: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort mussten sich gestern Nachmittag vor einer Geisterkulisse in der heimischen Eyller-Sporthalle dem Favoriten HC Leipzig mit 26:28 (12:16) geschlagen geben.

Lintfort führte zwar noch mit 3:2, aber es passte nicht viel zusammen. Die Deckung war zum Großteil nicht im Bilde, hatte arge Mühe, einen geschlossenen Riegel zu stellen. Aber die Leipziger Gäste machten es auch gut. Die jungen Talente um Rückraum-Ass Julia Weise waren auf ganz schnellen Beinen unterwegs. Doch erst mit den dynamischen einstudierten Ballstafetten wurde unglaublich viel Geschwindigkeit entwickelt. Die Gäste aus Sachsen warfen sechs Tore in Serie und enteilten auf 8:3 (11.). Schön waren zudem die Anspiele auf Stefanie Hummel. Die Kreisläuferin dankte es mit tollen Toren.

Der TuS Lintfort schien vom Auftritt des starken Gegners sichtlich beeindruckt, bekam auch in die Offensive wenig Struktur in die Aktionen. So waren es ausnahmslos Einzelaktionen von Naina Klein, die zum Erfolg führten – die ersten fünf Treffer gingen alle auf ihr Konto.

Lintforter Deckung greift zu

Doch auch Leipzig konnte das hohe Niveau nicht halten. Gerade in der Endphase des ersten Durchgangs schlichen sich zu viele „Stockfehler“ ein. Lintfort kämpfte sich zwischenzeitlich sogar auf 9:11 heran, um dann wieder abreißen lassen zu müssen.

Die Gastgeberinnen benötigten in Abschnitt zwei erneut viel Zeit, um endlich aufzuwachen. Aber dann ging es ziemlich schnell: In der Deckung wurde „Feuer gelegt“, mit viel Emotionalität. Insbesondere Anika Henschel war eine Antreiberin und ließ sich auf keine Kompromisse ein. Der gesamte Deckungsverband zog nach.

Urplötzlich zeigte auch Torhüterin Laura Graef ihre Qualitäten – Kollegin Yara ten Holte parierte sogar zweimal einen Siebenmeter.

Die Gäste aus Leipzig wackeln

Leipzig bekam fortan die geballte TuS-Kampfkraft zu spüren, verlor die spielerische Linie und auch ein Stück weit die Übersicht. Die Partie drohte zu kippen.

Nun war Lintfort am Drücker, besaß gleich zweimal die Möglichkeit (21:23/22:24), um auf ein Tor zu verkürzen. Aber Leonie Lambertz und Prudence Kinlend vergaben jeweils freistehend. Erst Hannah Haase machte es besser und netzte zum 23:24 (54.) ein.

Doch Lintfort wollte letztendlich zu viel. Einmal Wurfpech und zwei technische Fehler brachten den Favoriten aus Leipzig wieder zurück in die Spur.

„Wir haben uns heute in Hälfte eins ein gutes Stück einschüchtern lassen“, sagte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Aber mein Team hat nach dem Seitenwechsel alles gegeben, hervorragend gekämpft. Zum Schluss fehlte und die nötige Cleverness, aber auch ein wenig das Quäntchen Glück.“