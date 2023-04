25. April ist der Anmeldeschluss der achten Enni-Laufserie

Am Niederrhein. Die Anmeldemöglichkeit zur nun schon achten Enni-Laufserie biegt auf die Zielgerade ein – für alle Läuferinnen und Läufer, die dabei sein wollen.

Die Anmeldemöglichkeit zur mittlerweile achten Enni-Laufserie biegt auf die Zielgerade ein. Bis Dienstag, 25. April, haben noch alle Läuferinnen und Läufer die Möglichkeit, sich für dieses Serienspektakel, das seit 2015 vier traditionsreiche Läufe der Region miteinander verbindet, einen Startplatz zu sichern. Und einen der insgesamt 500 Starterbeutel mit dem beliebten Serienlaufshirt. Wobei davon schon mehr als die Hälfte vergeben sind, wie der Hauptsponsor und Namensgeber Enni, Energie Umwelt Niederrhein, mitteilt.

Die vier Läufe starten mit dem 46. Enni Schlossparklauf vom Moerser TV, am Samstag, 29. April, gehen beim 36. Enni-Brunnenlauf vom SV Sonsbeck, Mittwoch, 17. Mai, und dem 21. Enni-Donkenlauf vom AS Neukirchen-Vluyn, Samstag, 17. Juni, weiter und finden beim 28. Internationalen Enni-Citylauf vom TuS Xanten, Freitag, 15. September, das Finale und erneut den Abschluss der Laufserie. In der Domstadt stehen dann auch die Seriensiegerinnen und -sieger über fünf und zehn Kilometer fest. Außerdem gibt es erstmals bei allen vier Events eine Kinderwertung.

Finale beim Enni-Citylauf vom TuS Xanten

„Die Enni-Laufserie ist das größte Breitensportereignis in der Region“, weiß auch der Hauptsponsor. Der schickt übrigens ein eigenes, 24-köpfiges Team ins Rennen. Malte Geke lief schon 2022 für die Enni-Betriebssportgemeinschaft und landete über zehn Kilometer auf dem zweiten Platz. Aber insgesamt sei die Enni-Laufserie „vor allem ein echtes Breitensport-Event für die ganze Familie“, heißt es weiter. Allerdings starten dort auch wieder echte Könner. Wer sich mit denen messen will, kann sich, wie gesagt noch bis Dienstag, 25. April, online anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region