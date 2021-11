23. NRW offenen Moerser Schwimmwettkampf fällt ins Wasser

Am Niederrhein. Der SC Blau-Weiß Moers freut sich riesig auf seinen 23. NRW offenen Moerser Schwimmwettkampf, bereitet alles vor. Dann kommt erneut die Absage.

Die Hygieneauflagen für den wettkampfmäßigen Schwimmbetrieb nach den Sommerferien hatten es schon in sich. Doch die Vereine, die in der Startgemeinschaft (SG) Niederrhein Wettkampfschwimmen betreiben, waren in erster Linie froh, endlich wieder den festen Boden verlassen und ins Wasser gehen zu können. Vor allem der SC Blau-Weiß Moers, der seit dem vergangenen Sommer die Vorbereitungen des traditionsreichen 23. NRW offenen Moerser Schwimmwettkampfes im Enni-Sportpark-Rheinkamp mit aller Macht in Angriff genommen hatte. Das Spektakel im Jahr 2020 fiel coronabedingt ins Wasser. Wie so vieles andere auch. Doch diesmal sollte es klappen. Sollte.

Die SG-Verantwortlichen freuten sich mit allen SG-Wasserratten und den Gastvereinen auf das Heimspektakel. Immerhin ist dieser Wettkampf ein echtes Highlight im Jahr. Der Schwimmverband Rhein-Wupper hatte recht spät seine Zusage für die Veranstaltung in Moers gegeben. Unglücklich war obendrein, dass gleichzeitig die Landesverbände ihre Ausscheidungen zu den Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) absolviert haben müssen. Die Landesverbände haben als letzten Austragungstermin für diesen nationalen Staffelwettkampf den 19. Dezember, weil Ende Januar die DM-Finals über die Bühne gehen sollen. Doch die Moerser wollten ihr Heimspektakel durchziehen.

Ein Dutzend Vereine

Immerhin tummeln sich dann stets rund ein Dutzend Vereine mit 300 Aktiven in der ehemaligen Grafschaft. In diesem Jahr war es Eltern oder gar Zuschauer allerdings verboten, sich im Bad aufzuhalten. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer hätten nach ihrem Zielanschlag raus aus dem Wasser, duschen, anziehen und ebenfalls das Bad verlassen müssen. Für kleinere Kinder hätte es gar keine Möglichkeiten gegeben, dass die irgendwie auf ihre Kosten gekommen wären. So waren die Rückmeldungen auf die Einladungen der Gastvereine entsprechend verhalten.

Anfang November hatte der SC Delphin Geldern drei, der SV Rheinhausen zehn und der Lintforter SC 14 Aktive für den Moerser Wettkampf gemeldet. Ernüchternde Zahlen, die schließlich dafür sorgten, dass der SC Blau-Weiß schweren Herzens zum ersten Mal nach 22 Jahren den Wettkampf in Moers abgesagt hat. Den coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr hatte der Lockdown und nicht der Verein zu verantworten.

Lizenzgebühren von 25 Euro

Trotz der widrigen Umstände gibt es für die Vereine einen weiteren triftigen Grund, nicht mit voller Kapelle anzutreten. Jeder Aktive muss vor dem ersten Start in einem neuen Jahr beim Deutschen Schwimmverband (DSV) mit einem Jahresbetrag von 25 Euro lizenziert werden.

Nun gab es in diesem Jahr eher wenige bis gar keine Wettkämpfe, wofür die Verein ihre Mitglieder hätten anmelden können und dabei auch lizenzieren sollen. „Stefan Florit vermutet, dass diese Kosten viele Vereine wohl für einen einzigen Wettkampf gescheut haben“, zitiert SG-Sprecherin Birgit Horchmer den Sportlichen Leiter der Blau-Weißen. Der dürfte mit dieser Vermutung recht haben, immerhin entwickeln sich Prognosen momentan nicht gerade rosig.

Doch weder der SC noch die SG wollten sich unterkriegen lassen, starteten kurzerhand mit allen am vergangenen Wochenende verfügbaren eigenen Schwimmerinnen und Schwimmern eine SG-Meisterschaft. Natürlich ohne Eltern. Im Bad hielten sich nur die Aktiven, Kampfrichter und Helfer auf.

Kinder lernen nicht mehr schwimmen

Der SC-Vorsitzende Axel Bruckschen wünschte allen viel Erfolg und Spaß. Stefan Florit war zufrieden, merkte allerdings kritisch an: „Dennoch haben die jüngsten Schwimmer sehr gelitten, hier muss viel nachgeholt werden. Insgesamt haben viel weniger Kinder schwimmen gelernt, das ist ein sehr trauriger Umstand.“ Denn gerade diejenigen, die für die Ausübung ihres Sports auf Hallen und besonders auf Hallenbäder angewiesen sind, hat die Pandemie besonders getroffen. Der Aderlass der Schwimmvereine ist größer als bei anderen Sportklubs. Denn nach dem Lockdown zuletzt durften bei der SG nur etwa fünf Kaderschwimmern trainieren und einzelne Wettkämpfe absolvieren. Nach den Sommerferien durften auch weitere Aktive starten – meist aber nicht mehr als zehn pro Verein.

Die 11. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters werden vom 26. bis 28. November in Essen ausgetragen. Mit Beteiligung der SG Niederrhein. Dort starten dann Petra Spitzbart, Andreas Thiel und Ralf Lehmann. Allerdings ohne Vorbereitung in regionalen Schwimmwettkämpfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region