2020 sucht der GSV Moers auch nach einem neuen Trainer

Einige Anlaufzeit brauchte der GSV Moers zu Beginn der Saison in der Fußball-Bezirksliga. Erst nach einem miserablen Start steigerte sich der Landesliga-Absteiger. Mit Platz zehn, 25 Punkten und somit einem ordentlichen Polster auf die Abstiegsränge zeigt sich der scheidende Trainer Thorsten Schikofsky am Ende zufrieden. Nach der Winterpause geht Schikofsky bekanntlich in sein letztes halbes Jahr als Trainer der Gelb-Schwarzen.

Ein Saisonstart „zum Vergessen“

Auf Anhieb war Thorsten Schikofsky nach seinem Amtsantritt im Sommer 2017 mit den Grafschaftern in die Landesliga aufgestiegen. Mit einem nur punktuell veränderten Kader ging es allerdings auch gleich wieder zurück in Richtung Bezirksliga. Diesmal gab es personell einen größeren Umbruch. Weit über die Hälfte der Spieler aus der Landesliga-Saison verließen den GSV.

Zugestehen muss man Trainer Schikofsky und dem GSV, dass daraufhin niemand im vergangenen Sommer große Ziele ausgerufen hatte. Wenn manch ein Außenstehender den GSV praktisch wegen seines Namens zum Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt hatte, so sahen sich all jene schnell eines anderen belehrt. „Die ersten sieben Spiele waren zum Vergessen“, bringt es Trainer Schikofsky auf den Punkt. Jeweils drei Niederlagen am Stück wurden nur durch einen Ausreißer in Form des 7:1-Kantersieges gegen den SV Sonsbeck II unterbrochen. Mit nur drei Zähler nach dem siebten Spieltag fanden sich die Moerser erst einmal im Tabellenkeller wieder.

Dabei trat das Schikofsky-Team gar nicht mal durchgängig schlecht auf. „Spielerisch war das schon am Anfang absolut okay“, betont der Trainer auch rückbetrachtend. Es mangelte aber an der Effektivität: „Wir standen nicht so gut organisiert, haben uns oft auskontern lassen.“

Mit zwei Unentschieden gegen die beiden Mannschaften, die auf den ersten zwei Plätzen überwintern, TSV Wachtendonk-Wankum und VfL Tönisberg, kam die Wende. „Dann kam eine deutliche Steigerung“, so Schikofsky und erklärt: „Wir sind stabiler geworden und haben viele Dinge gut umgesetzt.“ Von acht Spielen ohne Niederlage wurden immerhin fünf auch gewonnen. Nochmal weitere vier Punkte aus den letzten vier Spielen sorgten für die manierliche Halbjahresbilanz.

Fabian Hastedt wechselt zu Hamborn 07

Am Ende zieht Schikofsky daher auch eine positive Bilanz. Er hatte „aufgrund von 16 neuen Spielern, der Verjüngung und der Umstellung für viele Spieler“ ohnehin eine schwierige Saison und allen voran Startprobleme erwartet. Deswegen sagt er zur Winterpause: „Ich bin erstmal zufrieden.“

Im Januar geht Schikofsky dann auf die Zielgeraden seiner Amtszeit. Kurz vor der Pause hatte er angekündigt, den GSV am Saisonende zu verlassen. Ein erfolgreicher Abschluss, ein sicherer Klassenerhalt ist vorher das Ziel aller Beteiligten. Nicht mehr dabei ist im neuen Jahr Fabian Hastedt. Trotz vieler Verletzungen stets ein Führungsspieler, zieht es den Mittelfeldmann zu Hamborn 07. Andre Hecker (Alemannia Kamp) und Samet Altun (ESV Hohenbudberg) sind die anderen beiden Abgänge. Drei bis vier Neue möchte Schikofsky dafür holen.