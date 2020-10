2:0! Klaus Keisers lässt Sonsbeck in Scherpenberg jubeln

Einer im rot-weißen Jubelkreis der Sonsbecker durfte sich am Sonntagnachmittag auf der Scherpenberger Asche besonders feiern lassen. Beim verdienten 2:0 (1:0) der Gäste sorgte Klaus Keisers per Kopfball (43.) und mit einem Abstauber (61.) dafür, dass der SV Sonsbeck in der Fußball-Landesliga auch nach dem fünften Spieltag an der Tabellenspitze steht.

Bei eher widrigen Spielverhältnissen mit einem böigen Wind stellten die Sonsbecker, das war entscheidend, die bessere Abwehr. „Wir haben in der ersten Halbzeit zwei oder drei Chancen zugelassen, danach nicht mehr viel. Das war eine gute Gesamtleistung meines Teams“, so Trainer Heinrich Losing.

SV Sonsbeck: Fuchs gesperrt, Terfloth verletzt

Am Ende gab es allerdings kleine Tiefschläge zu verdauen. Angreifer Maximilian Fuchs kassierte wegen wiederholtem Foulspiel spät eher überflüssig Gelb/Rot (86.) und fehlt nun nächsten Sonntag im Auswärtsspiel in Praest. Kurz zuvor war Luca Terfloth mit einer Leistenzerrung vom Platz gehumpelt.

Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer schimpfte nach dem Schlusspfiff: „Hinten dieselben Scheißfehler wie in den vergangenen beiden Auswärtsspielen. An der Tafel stehen alle Zuordnungen, nur hält sich offenbar niemand bei Freistößen in unseren Strafraum dran.“

Zweimal kein Foulelfmeter

Vorn hatten Maxmilian Stellmach, der wiedergenesene Salih Altin und auch Samet Sadiklar vor dem Wechsel ein 1:0 durchaus auf dem Schuh. Auf der Gegenseite parierte Torhüter Tobias Prigge allerdings auch einige Male stark.

Scherpenbergs Spielmacher El Houcine Bougjdi (links), hier gegen Jamie Darenn van den Loo, kam nicht immer gut zum Zug. Foto: Rainer Hoheisel / FFS

Referee Martin Ulankiewicz (Arminia Lirich), der auch in der Regionalliga pfeift, verwehrte vor der Pause auf beiden Seiten einen Foulelfmeter. Prigges Grätsche gegen Sonsbecks Brecher Fuchs (30.) war dabei klarer als Schoofs’ Einsteigen im Fünfmeterraum gegen Altin auf der Gegenseite (35.).

Den Scherpenbergern war das Bemühen bis zum Ende nicht abzusprechen. Die Offensive lieferte auch einige brauchbare Angriffe. In der Deckung sind die Ausfälle der Innenverteidiger Nico Frömmgen und Damian Raczka aber nicht zu verkraften, so dass Scherpenberg mit nunmehr drei Niederlagen in fünf Partien hinter den eigenen Ansprüchen bleibt. „Ich brauche noch vier Wochen“, erklärte Kapitän Frömmgen mit Blick auf seinen hartnäckigen Muskelfaserriss.

Furkan Akay verstärkt SV Scherpenberg

Übrigens: In Furkan Akay vermeldete Coach Gemmer eine weitere Verstärkung. Der 23-jährige Außenverteidiger kommt von Landesligist Duisburger SV 1900 und soll die angeschlagene Abwehr unterstützen. Gegen Sonsbeck kam Akay noch nicht zum Zug.

SV Scherpenberg: Prigge - Totaj, Kocaoglu, Gesemann, Gazija - Üzüm, Altin - Stellmach, Bougjdi, A. Meier (67. Kilinc) - Sadiklar.

SV Sonsbeck: Weichelt - Evertz, Schoofs, Elspaß, T. Meier - K. Keisers, Pütz, Terfloth (86. Werner), Leurs (81. Maas) - Fuchs, van de Loo (85. Bolz).