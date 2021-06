19-jährige Franziska Schuster ist U23-Meisterin

Xanten. Zuletzt in Braunschweig verpasst Franziska Schuster noch das Finale über die 100-Meter-Hürden. Nun ist die 19-jährige Xantenerin U23-Meisterin.

In einem unwiderstehlichen Finish hat sich bei der deutschen U23-Meisterschaft in Koblenz Franziska Schuster in 13,49 Sekunden den Titel über die 100-Meter-Hürden geholt. Franziska Schuster, die ihre Leichtathletik-Karriere beim TuS Xanten begonnen hat, mittlerweile für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, und am 22. Februar erst 19 Jahre alt geworden ist, hat in 13,49 Sekunden die Konkurrenz regelrecht düpiert.

Zuerst blieb die Uhr trotz Gegenwind bei 13,53 Sekunden stehen. Doch kurz darauf wurde die Siegerzeit auf ihre neue persönliche Bestzeit korrigiert. Vor drei Wochen hatte die Xantenerin bei der deutschen A-Meisterschaft in Braunschweig das Finale noch verpasst, haderte mit dem Ausgang. Doch nun kann sie sich auch über die Norm für die U20-EM freuen. Das Nominierungsrennen steigt kommenden Samstag in Manheim.

