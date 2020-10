Moers/Sonsbeck. Das Topspiel des fünften Spieltags in der Fußball-Landesliga steigt im Moerser Wäldchen: Der SV Scherpenberg erwartet Spitzenreiter SV Sonsbeck.

Zahlenvergleiche sind im Fußball immer reizvoll, weil sie die Psyche beeinflussen. Nimmt man die beiden jüngsten Landesligaspiele der Sonntagskontrahenten SV Scherpenberg und SV Sonsbeck zum Maßstab, dann kann es auf der Asche im Wäldchen nur einen Sieger geben. Die Scherpenberger haben zweimal vier Treffer gegen vermeintlich schwächere Teams kassiert, die Sonsbecker im Gegenzug 14 Tore geschossen. Das reizt Ralf Gemmer zu der Bemerkung, dass es am Sonntag um 15.30 Uhr doch erst einmal bitteschön bei 0:0 losgeht.

Gerade der Trainer des SV Scherpenberg braucht angesichts einer Reihe gravierender Personalausfälle jeden psychologischen Strohhalm. Vorn, das sollte man ja nicht unterschätzen, treten die Moerser immerhin mit der vollen Kapelle an.

Fünf Tore: Scherpenbergs Maximilian Stellmach liegt vorn

Maximilian Stellmach hat in vier Partien schon fünfmal getroffen und liegt in der Landesliga gemeinsam mit Blau-Weiß Dingdens Mohamed Salman auf Platz eins des Rakings. Auf dem Spielfeld sind dazu Mittelstürmer Samet Sadiklar, Außenbahnflitzer Andre Meier sowie der zurückgekehrte Spielmacher El Houcine Bougjdi im Einsatz. Nicht gerade die schlechteste Voraussetzung, um dem Tabellenführer die Stirn zu bieten.

Trainer Gemmer blickt allerdings eher mit Skepsis auf seine Defensive: „Da müssen wir sicherer stehen und die Ordnung halten.“ Was zuletzt nicht der Fall war. Gemmer über die 1:4-Pleiten: „Das Spiel in Dingden war schlecht, das in Wachtendonk auch – dazu kamen noch ziemlich bescheuerte Fehler.“

Viele Alternativen sind defensiv nicht in Sicht. Nico Frömmgen (Muskelfaserriss) und Damian Raczka (Bandscheibenvorfall) fehlen in der Innenverteidigung. Hier sind erneut Yunus Kocaoglu und Marcel Gesemann das Nummer-eins-Duo. In Julian Klingen, dem ein Meniskusanriss im Knie diagnostiziert wurde, fehlt auch noch der linke Außenverteidiger.

Sonsbecks Trainer Losing hat Respekt vor Scherpenberg

Auf der Sechserposition wird Daniel Agostino schmerzlich vermisst. Der stellvertretende Kapitän wurde nach seiner Verletzung aus dem Dingden-Spiel am Freitag am gerissenen Meniskus operiert. Dazu ist der Einsatz von Ex-Drittliga-Profi Salih Altin fraglich. Der Routinier plagt sich seit Wochen mit einer Reizung am Muskelansatz aus dem Kreispokalfinale gegen Sonsbeck herum, das die Scherpenberger nach einem 3:3 im Elfmeterschießen gewinnen konnten.

So wird es im defensiven Mittelfeld vor allem auf Ibrahim Üzüm ankommen, der gegen die schnellen Sonsbecker einen guten Tag und vor allem Übersicht braucht. Fehler im Spielaufbau dürften tabu sein, um den torhungrigen Gegner nicht einzuladen.

Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing ficht die Gemengelage beim Gegner nicht wirklich und drückt seinen Respekt vor dem Gastgeber so aus: „Wir fahren zwar mit Selbstvertrauen nach Scherpenberg, jedoch ist es eine andere Aufgabe als im Pokal. Und wir spielen auf der ungewohnten Asche. Trotz der Ausfälle hat Scherpenberg gerade in der Offensive noch viel Potential und gehört sicherlich zu den Top-Teams der Liga.“ Die Gäste rücken mit treffsicheren Akteuren an: Neuzugang Jamie van de Loo (vier Tore in drei Spielen) etwa, Klaus Keisers oder auch Sebastian Leurs (beide drei Treffer).