1000 Euro für den Einsatz bei den Fußballmädchen

Bevor der TuS Preußen Vluyn mit den Fußballern vom SV Neukirchen im FC Neukirchen Vluyn eine neue Heimat fand, war er schon eine prima Adresse für den Mädchenfußball. Seit 2006 legte unter anderem Dirk „Piwi“ Albrecht großen Wert auf viel Spaß und viel Qualität in den Mannschaften.

In jeder Saison gab es seit 2006 ein U11-Mädelteam, in schöner Regelmäßigkeit wurden immer wenigstens drei Mannschaften gemeldet. Und dann kam die Corona-Pandemie. Sieben U11- und sieben U13-Mädchen waren am Ende des ersten Lockdowns Anfang Juni 2020 zu wenig Akteurinnen für den Spielbetrieb.

Mit einem Team aus neuen und alten Hasen rührte Albrecht die Werbetrommel. Die FC-Verantwortlichen tauchten unter anderem in Kindergärten auf, aktivierten die hiesige Presse – auch die Moerser NRZ beteiligte sich daran – und startete auch online Aufrufe. Daraufhin wurde dem Verein quasi die Bude eingerannt. „Im Oktober hatten wir schließlich elf U13-, 17 U11- und sogar 15 U8-Spielerinnen, die aber noch im Alter von vier bis sieben Jahren sind“, so Albrecht, der auch in dem Fusionsverein die Rolle des Mädchenbeauftragten übernommen hat.

Der sah sich durch diesen Ansturm nun einem neuen Problem gegenüber. Für so viele Kinder in so vielen Mannschaften mussten nun auch mehr Trainer her. „Ich habe sieben U15- bis U17-Spielerinnen angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, sich als Junior-Coaches zu engagieren“, so Albrecht weiter, der beim FC auch noch als stellvertretende Geschäftsführer im Vereinsvorstand aktiv ist und gleichzeitig der Sportliche Leiter im Damen- und Mädchenfußball ist. Seine sieben jungen Spielerinnen hatte er gut ausgewählt. Alle sagten zu und machten mit.

Die Schwestern Nina und Emma Berns, Finja Bochnig und Aura Maddedu gehören dazu, genau wie Maria Henrichs, Sophia Piepenburg und Lynn Beckmann. Dieses Trio war bereits beim Only-Girls-Lehrgang vom Fußballverband Niederrhein (FVN) dabei und hat sich so auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Die anderen vier sollen in den Osterferien im Kindertrainerlehrgang geschult werden. „Uns ist immer ganz wichtig, dass unsere Trainer qualifiziert sind“, sagt Albrecht – was auch für die Übungsleiter und -leiterinnen gilt, die bereits mit großem Engagement bei FC Neukirchen-Vluyn gearbeitet haben.

Immerhin müssen sie aus einer bunten Kinderschar eine möglichst eingeschworene Mannschaft bilden, deren zum Teil ganz jungen Spielerinnen aus den unterschiedlichsten sozialen Strukturen und aus verschiedenen Nationen und Ethnien stammen. Damit alle sieben jungen Kindertrainerinnen die kommenden Lehrgänge beim FVN besuchen können, hatte Albrecht schließlich bei der Ausschreibung vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) die Situation und die Maßnahmen im Rahmen einer Vereinsförderung für Projekte im Frauen- und Mädchenfußball vorgestellt. Immerhin winkten 1000 Euro.

143 Teilnehmer und acht Gewinner

143 Teilnehmer wurden beim WDFV gezählt, der sich die Auswahl der acht Gewinnervereine nicht leicht gemacht hat. Immerhin hatte der Verband Maren Meinert und Martina Voss-Tecklenburg in der Jury. Meinert, eine der erfolgreichsten Fußballnachwuchstrainerinnen in Deutschland, deren auslaufender Vertrag bei der U19-Nationalmannschaft vom Deutschen Fußballbund (DFB) im August 2019 überraschend nicht verlängert wurde, lebt zwar in Neukirchen-Vluyn. Doch das habe für die heutige WDFV-Referentin für Frauenfußball mit Sicherheit nicht den Ausschlag bei der Bewertung gegeben, ist Albrecht überzeugt. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ist seit Jahren in Straelen und damit auch nicht wirklich weit entfernt von Neukirchen-Vluyn zu Hause.

Doch dieses Duo, das gemeinsam mit dem FCR Duisburg im Jahr 2000 Deutscher Meister, sowie unter anderem 1995 Vizeweltmeister und 1995 und 1997 Europameister wurde, waren nicht die einzigen Jurymitglieder. Denn außerdem haben noch Dr. Eva Selic, die Vizepräsidentin Breitensport des Landesportbundes NRW, Marianne Finke-Holtz, WDFV-Präsidiumsmitglied und Vorsitzende des WDFV-Frauenfußballausschusses, Tanja Büscher, Vorsitzende der WDFV-Kommission Mädchenfußball und WDFV-Ehrenpräsident Hermann Korfmacher darüber entschieden, wer alles die 1000 Euro erhalten wird. Und im nächsten Jahr soll es eine neue Ausschreibung zur Vereinsförderung geben.