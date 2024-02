1. FC Lintfort: Offene Cheftrainerfrage ist geklärt

Kamp-Lintfort Gute Vorstellung im Test bei Fußball-Oberligist VfB Homberg gibt dem Landesligisten Zuversicht. Das sind die Gründe.

Bisher war die Personalienlage beim Fußball-Landesligisten 1. FC Lintfort ja eher dünner Natur. Es gab im Winter mit Torhüter Dominik Varlemann nur einen Zugang, der allerdings im Laufe der Rückrunde noch wertvoll werden kann. Mit Blick auf die neue Saison überwiegen derzeit an der Franzstraße noch die Fragezeichen. Eines putzte Meik Bodden nach dem 2:3 (1:2) im finalen Wintertest beim Oberligisten VfB Homberg nach dem Schlusspfiff persönlich weg: „Ich bleibe Trainer.“ Der 36-Jährige wird damit in seine vierte Saison an der Franzstraße gehen.

1. FC Lintfort: Florian Ortstadt bleibt ein großer Hoffnungsträger

Voraussetzung dafür dürfte allerdings sein, dass die Lintforter auch den Klassenerhalt schaffen. Die überaus engagierte und spielerisch auch gute Leistung auf dem Kunstrasen am Rheindeich darf man getrost als Beweis dafür nehmen, dass die Protagonisten den sportlichen Ernst der Lage erkennen. Drei Punkte Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz 15, den derzeit die SG Schönebeck inne hat, sind ein dünnes Polster.

Der 1. FC Lintfort im Abwehrmodus: Rafael Vizuete Mora (rechts) versucht hier den Homberger Justin Walker zu bremsen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Trotz der Niederlage in Homberg überwog bei den Lintfortern ein gutes Gefühl vor dem Derby am kommenden Samstag (16 Uhr) gegen den SV Scherpenberg. Ein Hoffnungsträger bleibt Florian Ortstadt. Der mittlerweile 35-jährige Mittelstürmer präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Per Kopf nach einem Freistoß von Marvin Ehis sowie per Solo markierte der Routinier die Treffer zum 1:0 (33.) und 2:2 (47.).

1. FC Lintfort: Offenbar drittes MRT bei Carlos Pin

Coach Bodden wird Ortstadt in genau dieser Form dringlich brauchen. An der Seitenlinie stand schließlich in Carlos Pin die wieder einmal tatenlose Alternative. Der Torjäger verspürt weiterhin Schmerzen an der Patellasehne. Das ersehnte Comeback nach bislang nur einem Landesliga-Einsatz in dieser Saison ist erneut aufgeschoben. Offenbar wird es noch eine dritte MRT-Untersuchung geben, um medizinisch der Pein im Knie endlich auf die Spur zu kommen.

Lintforts neuer Torwart Dominik Varlemann rettet in dieser Szene gegen Julian Bode vom VfB Homberg. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Für das Scherpenberg-Duell wird Trainer Bodden allerdings die positiven Aspekte der Vorbereitung hervorheben wollen. Etwa, dass Spielmacher Tim Konrad wieder auf der Höhe scheint. Nach einigen schwachen Auftritten vor der Winterpause hat der zentrale Mittelfeldspieler eine starke Vorbereitung hingelegt. Auch Sechser Marvin Ehis, der seit Ende Oktober verletzungsbedingt ausgesetzt hatte, meldet sich in guter Form zurück.

Lars Hoffmeister spielt erstmals seit März fast 90 Minuten

In der Innenverteidigung stand Lars Hoffmeister erstmals seit März vergangenen Jahres über fast 90 Spielminuten auf dem Platz. „Das hat sich gut angefühlt“, betonte der 23-jährige Abwehrspieler, der aufgrund eines Auslandssemesters in Spanien die komplette Hinrunde verpasst hatte. Ob Hoffmeister für das Scherpenberg-Spiel ein Startkandidat ist, wird sich zeigen. In Homberg hatte am Samstag schließlich Abwehrchef Leslie Rume gefehlt, der im Kurzurlaub weilt.

Möglicherweise hätten die Lintforter mit dem robusten Rume nicht drei Gegentreffer kassiert. Zweimal gab es Foulelfmeter für Homberg. Beim Rempler von Marvin Ehis gegen Julian Bode im Strafraum musste man sicher nicht auf den Punkt zeigen, der ungestüme Angriff von Heiko Sonnabend auf Andres Gomez Dimas indes war ein eindeutiger Strafstoß. In beiden Fällen verwandelte Gomez Dimas für den VfB (41./86.). Hinzu kam ein durch einen „blinden“ Rückpass von Luca Plum verschuldetes 2:1 für die Homberger. Nutznießer war hier Luca Thissen (43.).

VfB Homberg: Neuzugang Ryo Iwata verletzt sich

Pech für die Gastgeber: Kurz nach der Pause musste Winter-Zugang Ryo Iwata verletzt vom Feld. Ohne Fremdeinwirkung hatte sich der Japaner am hinteren linken Oberschenkel gezerrt.

