0:2 in Bedburg-Hau: Dämpfer für Fichte, weil Angriff lahmt

Der fiese Nieselregen über dem neuen Kunstrasen an der Schulstraße zu Bedburg-Hau passte am Mittwochabend ins getrübte Bild der Lintforter Gäste. Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga konnte TuS Fichte den guten Eindruck vom strahlenden 4:1 am Sonntag in Amern nicht untermauern. Bei einer lauf- und kampfstarken SGE kassierte das Team von Trainer Volker Hohmann eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage. Verdient auch deshalb, weil der rot-weiße Angriff vor allem in der zweiten Halbzeit sichtbar lahmte.

„Da gibt es nichts schönzureden. Vorn fehlte die Kreativität“, vermerkte Trainer Hohmann leicht enttäuscht. Sein Kollege Sebastian Kaul (40), der ehemalige Waldhof-Profi spielte in der Innenverteidigung der Grün-Schwarzen gestern Abend mit, bilanzierte so: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir vielleicht ein paar Fehler weniger gemacht haben.“

Wohl war. Entscheidend war in Halbzeit eins wenige Sekunden vor dem Pausentee eine Unachtsamkeit im Fichte-Strafraum. Die Abwehr brachte einen Flachpass nicht unter Kontrolle, der dazwischen spritzende Falko Kersten wurde von Fichte-Keeper Marian Gbur zu Boden gegrätscht. Robin Deckers versenkte den fälligen Elfmeter sicher.

Hermsen am leeren Bedburger Tor vorbei

Die Lintforter hatten bis dato die klarste Torchance hergeschenkt. Außenverteidiger Nils Hermsen, eigentlich mit einer guten Partie, schaffte es tatsächlich, aus halblinker Position am verlassenen SGE-Gestänge vorbeizuschießen (14.).

Nach dem Wechsel wurde es dann für die Lintforter gegen in der Defensive durchaus schlau stehende Hasselter Truppe immer schwerer. Vorn wurde der beruflich verhinderte Tim Konrad vermisst, auch der noch rot-gesperrte Spielmacher Hilal Ali Khan hätte sicher die eine oder andere Idee mehr ins die Offensive hineingetragen.

Fichte Lintfort im Angriff zahnlos

So blieb Fichte zahnlos, auch wenn sich Gabriel Derikx oder auch Robin von Radecke nach Kräften mühten. „Wir waren sicher nicht grottig, aber auch nicht wirklich gut“, so Trainer Hohmann. Als dann die Zeit der hohen Bälle und des Risikos angebrochen war, bekamen die schnellen Bedburger Spitzen ihre Konterchancen.

Fabian Berntsen versiebte zunächst im Solo (72.), legte aber fünf Minuten vor dem Ende bei einer 4:3-Situation für Falko Kersten auf – zur Entscheidung.

Fichte Lintfort: Gbur - Hermsen, Lenders, Leslie Rume, Shawn Rume (76. Serra) - Brajic, Ehis, Tenbruck (82. Thiel), von Radecke - Vizuente Mora, Derikx.