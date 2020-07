RC Victoria Neheim: Erfolgreicher Neustart in die Saison

Die Nachwuchsfahrer des RC Victoria Neheim überzeugen beim Saison-Neustart nach der Corona-Wettkampfpause.

Neheim/Langenhagen. Die Nachwuchsfahrer des RC Victoria Neheim glänzten jetzt bei der Zeitfahrmeisterschaft von Nordrhein-Westfalen. In Elsdorf bei Köln gewann Judith Rottmann das Rennen der U15-Jugend vor Anna Maria Borger aus Quadrath sowie Emily Koch aus Herford. Mit Platz fünf und neun fuhren Jonathan Rottmann und Kenai Sterenborg am gleichen Tag in der U17-Klasse nur knapp am Podium vorbei.

Bundestrainer schaut zu

Trotzdem zeigten sie mit ihren guten Platzierungen, dass sie zu den besten Fahrern in NRW gehören. Die Distanz des Wettbewerbs allein gegen die Uhr betrug knapp zehn Kilometer. Neben den ersten Rennen auf der Straße gab es auch auf der Bahn einen Anlauf in das Wettkampfjahr. In Gera fand zuletzt ein Sichtungsrennen des Bund Deutscher Radfahrers für Nachwuchsfahrer statt. Unter den Augen von Bahnbundestrainer Sven Meyer und dem NRW-Nachwuchs-Scout Holger Sievers belegte Judith Frederike Rottmann einen starken zweiten Platz. Siegerin wurde Gianna Schmieder aus Sachsen, Lilly Walter aus Bayern komplettierte das Podium auf Rang drei der U15-Kategorie.

Jonathan Malte Rottmann siegt in Langenhagen und Lukas Scherf wird Sechster in Niedersachsen: Nach dem Auftakt in NRW fiel auch im benachbarten Bundesland der Startschuss. Die lange Rennpause und wenigen kommenden Wettkämpfe sorgten für sehr große Starterfelder beim Renntag in Langenhagen. Vor allem Jonathan Rottmann stach mit seinem Sieg im U17-Rennen heraus. In einem nervösen und schnellen Rennen gewann er den Sprint aus einer großen Spitzengruppe vor Bruno Kessler aus Leipzig und Tom Köbernik aus Langenhagen. Zu dieser gehörte auch Kenai Sterenborg auf Platz 22. Im U15-Rennen wurde Judith Frederike Rottmann 13 und war das beste Mädchen im größtenteils männlichen Starterfeld. Eine weitere gute Platzierung konnte der U13-Fahrer Lukas Scherf einfahren. Nur knapp hinter Gewinner Lenny Karlstedt aus Leipzig sprintete der Neheimer als Sechster über die Ziellinie.

„Der Renntag in Langenhagen bei Hannover wurde bestens unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln organisiert. Nummernausgaben, Siegerehrungen sowie weitere Formalitäten wurden kontaktlos und mit Abständen organisiert“, sagt Jörg Scherf, 1. Vorsitzender des Vereins. Es durften nur Sportler direkt an die Strecke und Zuschauer fanden sich in sicherer Distanz zur Strecke verteilt ein. Ein Ein- und Ausfahrt-System zu Parkplätzen und zur Strecke verhinderte eine Vermischung von Teilnehmern verschiedener Rennklassen.

Braun gewinnt Zeitfahren

Es war das erste Radrennen in Nordrhein-Westfalen in der Coronapandemie – und für das heimische Team SKS Sauerland NRW ein äußerst erfolgreicher Wettbewerb: die „Corona-Chrono“ in Elsdorf im rheinischen Rhein-Erft-Kreis. Das dort ausgetragene NRW-Zeitfahren gewann SKS-Fahrer Julian Braun, während Teamkollege Jon Knolle auf Platz drei auf dem Podium landete.