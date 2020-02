HV Sundern hofft auf den ersten Harz-Coup

Ein volles Programm haben die heimischen Handball-Bezirksligisten am Wochenende.

TV Lössel - TV Arnsberg (Sa., 18.15 Uhr). Nach der erneuten Derbyniederlage gegen den TV Neheim hatte TVA-Coach Frank Mähl erst einmal die Nase voll vom Handball. Auch der Tabellendritte TV Lössel musste am vergangenen Spieltag mit 21:34 bei Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede II eine Niederlage einstecken. „Mal sehen, wer mehr gebeutelt ist. Beim 30:29-Sieg im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir den TV Lössel besiegen können. Jetzt sind wir klarer Außenseiter, brauchen eine starke Torhüterleistung und hohe mannschaftliche Geschlossenheit. Jeder muss sich für den anderen zerreißen“, fordert TVA-Trainer Frank Mähl.

TV Neheim - CVJM Gevelsberg (Sa., 18.30, Sporthalle Berliner Platz). Der TV Neheim will Platz fünf mit einem möglichst eindeutigen Sieg festigen. Gegen den im Rückraum schwach besetzten Aufsteiger will Trainer Klaus-Dieter Erbuth mit einer 6:0-Abwehr agieren und setzt auf die bessere Kondition.

TuS Linscheid-Heedfeld - HV Sundern (So., 15.15 Uhr). Der Drittletzte HV Sundern (8:20-Punkte) ist nach drei Niederlagen in Folge beim Tabellenneunten (12:18) in der Pflicht. „Wir sind noch nicht weit abgeschlagen. Vielleicht gelingt uns ja auch mal in einer Halle mit Harzbenutzung ein Coup. Wir werden voll auf das Tempo drücken“, verspricht Trainer Frank Schaden.