Wie ein iranischer Handballer Kioskbesitzer in Menden wird

Menden. Der Handball ist sein Leben. Im Iran ist Nader Tawanapour ein talentierter Spieler. In Menden ist der Sport ist eine wichtige Integrationshilfe.

Am Samstag lief das Smartphone von Nader Tawanapour heiß. Per App wurde der 51-jährige Hönnestädter über die Ergebnisse der heimischen Handballer auf dem Laufenden gehalten. Dabei freute ihn vor allen der 26:16-Sieg der Verbandsliga-Frauen der SG Menden Sauerland sehr.

„Das ist schön, dass sie gewonnen haben. Ein wichtiger Sieg. Ich kenne die Mädels, schließlich habe ich sie mal trainiert“, sagt der Iraner. Eine Aussage, die schon in mehrerer Hinsicht überrascht. Vor allem, weil der Handball im Iran nicht die Sportart Nummer eins ist. Doch der Handball ist Nader Tawanapours große Liebe. Die Zuneigung begann als Jugendlicher in der Millionenstadt Isfahan im Zentraliran, die für ihre persische Architektur bekannt ist. 1993 musste er den Iran verlassen. „Aus politischen Gründen“, mag sich Nader Tawanapour nicht lange mit der Vergangenheit befassen.

Schnell Fuß gefasst

Der Handball sorgte dann dafür, dass er in seiner neuen Heimat Menden schnell Fuß fasste. Doch zunächst der Reihe nach. „Klar, im Iran ist der Fußball sicherlich die Nummer eins. Aber für mich war es der Handball“, erzählt Tawanapour, der dann einen entscheidenden Unterschied zum Handball hierzulande ausmacht. „Im Iran läuft alles über die Schulen. Da gibt es entsprechende Meisterschaften auf Stadt- oder Kreisebene. Hier sind es ja die Vereine“, erklärt der Inhaber eines Kiosks an der Unnaer Straße.

Für Tawanapour - dessen Bruder auch Handball spielte - ging es zunächst immer nur nach oben. „Ich habe da wohl meine Sache als Torwart ganz gut gemacht“, schmunzelt Tawanapour. Der größte Erfolg war die Teilnahme an den Qualifikationsspielen zu den Asienspielen. „Mit 18 hatte ich dann eine schwere Schulterverletzung“, erhielt das aktive Handballleben einen ersten Dämpfer. Wobei sein Sport zu diesem Zeitpunkt nur eine Rolle in der zweiten Reihe einnahm. Denn in Tawanapour reifte der Entschluss, den Iran zu verlassen.

Erster Kontakt beim VfL Platte Heide

Tawanapour fand mit seiner Frau in Menden eine neue Heimat. „Für uns galt immer, dass wir uns eingliedern. Wir können nicht verlangen, dass die Leute für uns ihre Angewohnheiten ändern. Über allem stand, dass wir die Sprache lernen“, erinnert sich der Iraner an seine Integration in der Hönnestadt.

Die zwei in Menden geborenen Töchter machten das Glück perfekt. Der Handball sorgte dann dafür, dass er schnell heimisch wurde. „Den ersten Kontakt gab es zum VfL Platte Heide. Ich habe da mittrainiert, doch nach gut zwei Monaten schmerzte die Schulter zu sehr“, ahnte der Hönnestädter, dass die aktive Zeit als Handballer wohl dem Ende entgegen ging. Doch ohne Handball sollte es nicht gehen.

Trainer und Schiedsrichter geworden

„Ich habe dann die Trainerausbildung durchlaufen. Und ich bin Schiedsrichter geworden“, erzählt Tawanapour. Mal ist er allein als Schiri unterwegs. Oder er pfeift im Gespann mit dem SGler Michael Driftmeyer.

Als Trainer betreut er aktuell die männliche B-Jugend der DJK Bösperde. Der Handball sorgte dann dafür, dass Menden endgültig zur neuen Heimat geworden. „Wir haben dadurch viele neue Freunde gefunden“, freut sich der Mendener, der lange für einen mittelständischen Betrieb gearbeitet hat und heute seinen Kiosk betreibt. Ohne Arbeit geht es für ihn nicht.

Mittlerweile hat er auch schon mehrmals die im Iran verbliebene Familie besucht. „Es ist so schon in Ordnung“, sieht Nader Tawanapour der Zukunft zuversichtlich entgegen.