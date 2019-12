Wie der Zieleinlauf beim Silvesterlauf garantiert gelingt

Es ist eine der bekanntesten Laufevents in unserer Region: Der Silvesterlauf am 31. Dezember (Start um 13.30 Uhr) von Werl nach Soest. Was zu beachten ist und was den Lauf so besonders macht, verrät Hans-Jürgen Kasselmann vom Marathon Club Menden.

Kleiderbeutel

Wer mit dem Bus nach dem Lauf wieder nach Werl fährt, sollte seine Wechselsachen unbedingt mit einem Kleiderbeutel transportieren lassen. Der Veranstalter gibt diese mit der Startnummer für jeden Teilnehmer aus. Diese Kleiderbeutel müssen mit der Startnummer beschriftet und vor dem Lauf bis 12.30 Uhr an der Turnhalle der Walburgisschule abgegeben werden. Der Abgabepunkt ist ausgeschildert und liegt ein gutes Stück Fußweg von der Stadthalle entfernt. Wer sicher sein will dass die Wechselsachen im Kleiderbeutel auch durch das THW nach Soest gebracht werden, sollte also auch hier rechtzeitig dort sein.

Aufwärmen

Ich höre oft: „Der Weg von Werl nach Soest ist lang. Aufwärmen kann ich mich auch noch auf der Strecke.“ Das ist natürlich nicht empfehlenswert, da der Körper eine gewisse Zeit braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Natürlich muss sich nicht jeder gleich über eine Stunde Aufwärmen, so wie das die Läufer in der ersten Startreihe tun. Aber 15 Minuten sollte eigentlich jeder investieren.

Startplatz

Silvesterlauf von Werl nach Soest
Mehr als 6000 Teinehmerinnen und Teilnehmer wollten am letzten Tag des Jahres dabei sein.

Um den Start für mehrere tausend Läufer reibungslos zu gestalten, hat der Veranstalter Startboxen eingerichtet, die nach der erwarteten Zielzeit eingeteilt sind. Starter sollten sich hieran unbedingt halten. Dabei ist eine gesunde Selbsteinschätzung wichtig. Wenn der Strom an Läufern raus drückt, ist es sicher besser, weiter hinten zu stehen als über den Haufen gelaufen zu werden. Ein Sturz im Feld ist immer sehr gefährlich. Da mit der Zeitmessung auch die real gelaufene Zeit gemessen wird, ist der Standort beim Start auch nicht ganz so bedeutsam.

Strecke

Die Strecke von Werl nach Soest ist leicht wellig, so dass die Läufer durchaus Steigungen erwartet. Viel wichtiger ist aber, wie auf der von West nach Ost verlaufenden Strecke der Wind steht. Westwind bedeutet immer einen großen Vorteil für die Läufer, da dieser fast die ganze Zeit von hinten schiebt. Kommt der Wind von vorne, ist es ratsam in der Gruppe zu laufen. Man wechselt sich dann in der Führungsarbeit ab und hat ansonsten die Möglichkeit, den Windschatten des Vordermannes zu nutzen. Wer nah aufläuft, sollte sich dabei immer versetzt positionieren, um dem Vordermann nicht in die Hacken zu treten.

Einteilung

Für alle Läufer ist die Renneinteilung auf dieser Strecke das Geheimnis, um die angestrebte Zeit oder auch einfach nur das Ankommen in Soest sicherzustellen. Dabei gilt es, sich vor allem beim Start nicht von der begeisternden Stimmung im Läuferfeld und auch von den Zuschauern in Werl verleiten zu lassen, zu schnell zu beginnen. So mancher hat das schon an der ersten richtigen Steigung in Ostönnen gespürt. Hilfreich bei der Einteilung sind die Kilometerangaben auf großen Schildern auf der rechten Seite an der Strecke. Wer allerdings im großen Pulk läuft, hat schon so manches Schild übersehen. Wer über eine Pulsuhr mit GPS-Funktion verfügt, kann darauf natürlich verzichten.

Verpflegung

Auf der Strecke gibt es zwei Verpflegungspunkte, an denen Getränke von begeisterten Helfern gereicht werden, den ersten in Ostönnen nach und den zweiten in Ampen nach der 10-Kilometermarke. Wer davon Gebrauch macht, sollte sich ruhig Zeit zum Trinken zu nehmen, vor allem aber nicht zu viel zu sich zu nehmen.

Stimmung an der Strecke

Wer das alte Jahr beim Silvesterlauf von Werl nach Soest sportlich beschließt, kann sicher sein, dass ihn die tolle Stimmung an der Strecke trägt. Nach dem Start an der Stadthalle in Werl stehen die Zuschauer bis hoch zur alten B1 dicht gedrängt. Es wird schon lange vorher „vorgeglüht“ und wenn die Läuferschlange kommt, wird jeder enthusiastisch angefeuert. In den Dörfern Westönnen, Ostönnen und Ampen stehen die Zuschauer dann auf beiden Seiten dicht gedrängt. Mich begeistert immer die Stimmung am Anstieg in Ostönnen, das ist ein wenig wie bei der Tour de France.

Zieleinlauf in Soest

Wer nach Ampen in den Stadtbereich Soest läuft, hat es fast geschafft. Der kleine Schlenker durch ein Wohngebiet bei Kilometer 13 kann aber noch so richtig wehtun. Hierauf stellt man sich am besten vorher ein. Wenn man dann aber auf die Jakobistraße läuft und die Kilometermarke 14 hinter sich lässt, wird man bergab wieder von den Zuschauern getragen. Beim Einlaufen auf dem Marktplatz gilt es, dann aber nur noch zu genießen, den Gefühlen freien Lauf zu lassen und sich auf ein neues Laufjahr 2020 zu freuen.