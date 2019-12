Trainer, Athleten, Ärzte und Psychologen vom Marathon Club Menden teilen ihr Wissen und verraten, was zum gesunden Sporttreiben dazu gehört.

Neue Serie in Menden: Tipps & Tricks zum gesunden Leben

Zum Fit werden gehört eine Menge Eigenantrieb – doch wenn der vorhanden ist, können immer noch eine Menge Fehler gemacht werden. Die Experten des Marathon Club Menden geben Tipps und verraten ihre Tricks, was dazu gehört. Egal ob Trainer, Athleten, Ärzte oder Psychologen – hier finden Sie wichtige Hinweise, wie sie schnell und richtig fit werden und dabei gesund bleiben.

Kalt, nass, dunkel: Die Bedingungen laden nicht zum Sport im Freien ein – wie es dennoch geht, erklärt der Mendener Hans-Jürgen Kasselmann.

Laufen im Dunkeln? Mit der Stirnlampe kein Problem. Aber auch die Dunkelheit hat ihre Vorteile.

Es wird wieder früh dunkel , was gerade für die Läufer gefährlich ist. Mit Beleuchtungssystem können die Sportler auf sich aufmerksam machen.

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi – Menden bietet für Läufer alle Profile an. Die besten Strecken haben wir für Sie zusammengestellt.

crossläufe- energybooster in der kalten jahreszeitIn unserer Serie „Fit mit Experten“ widmet sich Hans-Jürgen Kasselmann dem Thema Crossläufe. In diesen Rennen ist die Vorbereitung alles.

nur auf den ersten blick ein widerspruchEs klingt paradox: Schnellligkeitstraining hat auch für Ausdauersportler eine besondere Bedeutung. Dr. Marcus Schmidt erklärt wieso das so ist.

wie verletzungen verhindert werden könnenWer Sport macht, der verletzt sich auch schon einmal, das ist normal. Wie das Risiko reduziert werden kann, erklärt Dr. Nils Kasselmann.

mit dem fahrtspiel gezielt besser werdenEgal ob alleine oder auch in der Gruppe: Das Fahrtspiel hilft Läufern, ihre Ausdauer und ihre Schnelligkeit gesteuert zu trainieren.

Wegen einem Schnupfen ganz auf den Sport verzichten? Diese Ausrede gilt nicht. Dennoch gibt es einiges zu beachten.

was sportler beim feiertagsessen zu beachten habenSchokolade und Kekse: Nascherein an den Feiertage gehören einfach dazu. Ernährungstherapeut Klaus Gerling erklärt, was zu beachten ist.