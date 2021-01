Strukturreform kann TTG Menden vor Probleme stellen

Menden/Balve Weniger Bürokratie, aber längere Wege für die Vereine: Der Westfälische Tischtennisverband plant weitgreifende Änderungen.

Die Platten stauben im Geräteraum voll, die Schläger sind im Etui und die Bälle liegen regungslos in den Regalen. Auch im Tischtennis pausiert der Spielbetrieb seit Ende Oktober. Wann die Platten wieder aufgebaut werden, bleibt nach wie vor unklar.

Was jedoch schon feststeht: Im Tischtennissport im Bereich des Westfälischen Tischtennisverbandes (WTTV) wird es zur Saison 23/24 eine umfangreiche Strukturreform geben. Bislang sind die Tischtennisvereine in Kreisen und Bezirken organisiert. Zu umständlich und bürokratisch, wie der Verband findet. So wurde im Herbst die Idee einer neuen Ordnung beim Verbandstag in Dormagen ins Spiel gebracht. Am Ende sollen die Kreise aufgelöst und 14 neue Bezirke gebildet werden. Für die Vereine im Hönnetal, die bislang noch in zwei unterschiedlichen Kreisen aktiv sind (TTG Menden im Kreis Lenne-Ruhr, TTC Volkringhausen im Kreis Lüdenscheid), wird sich das ändern. Beide Vereine werden dann im neuen Großbezirk spielen, der die politischen Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Märkischen Kreis umfasst.

Nördliche MK-Vereine umgruppiert

Für die 33 Vereine aus dem erst vor einigen Jahren gebildeten Tischtennis-Kreis Lenne-Ruhr wird sich einiges ändern, er wird quasi komplett zerschlagen. Die acht Vereine aus dem nördlichen Märkischen Kreis - TSV Ihmert, TV Westig, TV Sundwig, TTV Letmathe, TTC Kalthof, KF Hennen, PSV Iserlohn und TTG Menden - gehen mit 16 Klubs aus dem noch existierenden Tischtenniskreis Lüdenscheid (unter anderem TTC Volkringhausen) und dem Kreis Siegen/Olpe zusammen, vier Vereine aus dem Raum Schwerte/Fröndenberg werden der Untergliederung Soest/HSK/Hamm/Unna zugeordnet.

Mehr nördlich orientiert werden künftig die 21 Vereine aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Dortmunder Süden sein. Sie sollen ab der Saison 2023/24 mit den Vereinen aus Dortmund, Bochum und Herne eine neue Untergliederung bilden.

Flexible Grenzen

Doch geht es nach dem Wunsch von Markus Kisler, Vorsitzender der TTG Menden und Mitglied im Planungsausschuss für die Strukturreform, sollen die Grenzen flexibel sein. "Zumindest was den Spielbetrieb angeht", sagt der Mendener. Im neuen Bezirk wäre die TTG in einer Randlange. "Und die Mannschaften vom äußeren Rand haben halt immer die weitesten Fahrten", weiß der Funktionär.

Anders ausgedrückt: Statt zum Auswärtsspiel nach Fröndenberg oder Arnsberg-Holzen zu fahren, wären die nächsten Ziele Lüdenscheid oder Meinerzhagen. "Ich möchte erreichen, dass der Spielbetrieb auch grenzübergreifend funktioniert. Es gibt natürlich Bereiche, wo die Bezirksgrenzen wichtig sind, aber im Spielbetrieb sollte es den Vereinen möglich sein, in andere Bezirke zu wechseln", gibt Kisler zu verstehen.

Neue Spieler begeistern

Doch ob es auch so kommen wird, steht aktuell noch nicht fest, denn auch die Planungsgruppe leidet unter den Corona-Einschränkungen. "Es gibt nunmal Dinge, für die ist ein persönliches Treffen notwendig, die kann man nicht in einer Zoom-Konferenz klären", weiß der TTG-Vorsitzende.

Grundsätzlich stößt die Neugliederung auf offene Ohren. "Wir sind uns einig, dass wir zukunftsfähige Konzepte erstellen müssen", fasst Kisler den Grundtenor zusammen. Nur über das Wie muss noch diskutiert werden. Denn ein Problem teilen die Tischtennisklubs mit den anderen Sportarten: Es wird immer schwieriger Leute für ihren Sport zu begeistern. "Daher erhoffen wir uns durch die Neugliederung auch wieder mehr Spieler zu finden. Vor allem im Senioren- und Hobbybereich", betont Kisler. Dort können Spieler relativ leicht einsteigen und benötigen keine große Betreuung. "Das ist im Jugendbereich noch anders. Da sagen die Vereine oft, dass ihnen die Leute fehlen, um die Kinder zu trainieren. Im Hobbybereich ist das organisatorisch einfacher zu handhaben, weil die Spieler das recht eigenständig in ihren Mannschaften regeln", erklärt der Funktionär.