So läuft es bei der Goalie-Hoffnung der Iserlohn Roosters

Iserlohn Torwart-Talent Jonas Neffin vom DEL-Klub Iserlohn Roosters spielt mit einer Förderlizenz für den Herner EV. Er hat große Ambitionen.

Besser hätte es sich Jonas Neffin wohl nichtmal erträumen können. Ende des Jahres 2019 kam der damals 19-jährige dritte Goalie der Iserlohn Roosters aufgrund von Verletzungen der ersten beiden Torhüter unverhofft zu seinem Debüt in der DEL - ausgerechnet gegen den Spitzenreiter Red Bull München. Und Neffin schaffte das beinahe undenkbare: Er hielt seinen Kasten mit einem starken Auftritt sauber und wurde bei seiner Premiere zum umjubelten Helden.

In dieser Saison geht der 20-Jährige mit einer Förderlizenz zwei Klassen tiefer für den Herner EV in der Oberliga Nord aufs Eis. Doch sein Ziel, der Durchbruch in seiner Heimatstadt Iserlohn, hat Neffin weiter fest im Visier. Im Interview spricht der International-Management-Student über die Saison in Herne unter speziellen Bedingungen und seine Perspektive.

Jonas Neffin, wissen Sie worauf ich hinaus möchte, wenn ich vom 13. Dezember 2019 spreche?

Ja, an diesen Abend kann ich mich bestens erinnern.



Sie haben damals Ihre DEL-Premiere gegeben und beim 1:0-Sieg der Roosters gegen Topteam München dank einer herausragenden Leistung gleich einen Shutout gefeiert.

Es war das perfekte Debüt. So, wie ich es mir als Jugendspieler immer erträumt habe - und dann noch für meinen Heimatverein in meiner Heimatstadt. Dieser Abend war wie eine Belohnung für die harte Arbeit, die ich bis dahin geleistet habe. Und er hat mir gezeigt, dass ich es schaffen kann, wenn ich weiter hart an mir arbeite. Noch heute ziehe ich Motivation aus dieser Erinnerung.



In dieser Saison spielen Sie mit einer Förderlizenz für den Herner EV in der Oberliga Nord. Trainieren Sie trotzdem auch in Iserlohn?

In den letzten Wochen hatten wir fast alle zwei Tage ein Spiel mit Herne. Da war es nicht möglich, in Iserlohn zu trainieren, denn eine zu hohe Belastung kann sich negativ auf das Leistungsniveau auswirken. Aber ansonsten versuche ich, so oft es geht am Torwarttraining der Roosters teilzunehmen. Das war ja auch der Gedanke hinter der Förderlizenz: ich kann in Herne Spielpraxis sammeln, bleibe aber in der Nähe und bin sofort bereit, wenn ich in Iserlohn gebraucht werde.



Fühlen Sie sich denn überhaupt als Teil der Roosters-Mannschaft?

Auf jeden Fall. Wenn ich da bin, nimmt mich die Mannschaft gut auf. Die Kommunikation ist gut, die Trainer und Christian Hommel (Sportlicher Leiter von Iserlohn, Anm. d. Red.) sprechen viel mit mir. Wir schreiben bei WhatsApp, telefonieren ab und an oder tauschen uns aus, wenn ich in Iserlohn bin. Es gibt mir ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Verantwortlichen meinen Werdegang beobachten.

Nur Geisterspiele in der Eishockey-Oberliga

Der Herner EV steht nach 21 Partien auf dem zweiten Tabellenplatz der Oberliga. Wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Wir haben einen sehr starken Dezember gespielt und stehen zurecht weit oben. Wir hatten aber auch Spiele, in denen wir uns für gute Leistungen nicht belohnt haben, weil uns die Konzentration über 60 Minuten fehlte. Insgesamt können wir bisher zufrieden sein. Zumal es nicht einfach ist, unter den pandemiebedingten Umständen zu spielen.



Als Profiliga läuft der Spielbetrieb trotz Lockdown. Macht es überhaupt Spaß ohne Fans zu spielen? Eishockey lebt doch von Emotionen.

Vor allem in Iserlohn und Herne ist die Atmosphäre bei einer vollen Halle eine besondere, die noch einmal ein paar Extra-Prozent rauskitzeln kann. Das fehlt natürlich. Allerdings ist es bei mir noch nicht lange her, dass ich in der DNL (Elite-Nachwuchsliga, Anm. d. Red.) gespielt habe. Da sind die Tribünen meistens leer. Spaß habe ich nach wie vor, selbst im Training. Beschweren dürfen wir uns sowieso nicht. Wir sollten dankbar sein, dass wir spielen dürfen, die Situation annehmen und das Beste daraus machen.



Sie standen in bislang sechs Saisonspielen im Tor des HEV. Wie bewerten Sie Ihre Leistungen und Einsatzzeiten?

Ich hatte gute Spiele dabei, auch in der Vorbereitung habe ich mehrere Partien bestritten. Mir fehlt noch die gewisse Konstanz, um in jedem Spiel durchgehend auf einem Top-Level zu agieren. Ich möchte mich in allen Belangen weiter weiter verbessern - ob auf dem Eis oder im mentalen Bereich.

Neffin traut Iserlohn Roosters einiges zu

Und die Einsatzzeiten? Sie sind ja in Herne, um Spielpraxis zu sammeln. Aber meistens steht Björn Linda im Tor.

Selbstverständlich möchte ich öfter spielen, mit meinen sechs Einsätzen kann ich nicht zufrieden sein. Das weiß Danny Albrecht (HEV-Trainer, Anm. d. Red.) auch. Dafür muss ich weiter an mir arbeiten und gute Leistungen zeigen. Dazu muss ich allerdings sagen, dass Björn Linda ein starker Torhüter ist und unheimlich viel Erfahrung mitbringt. Er legt die Messlatte sehr hoch. Allein der Konkurrenzkampf mit ihm hilft bei der Entwicklung.



Wie beurteilen Sie den Saisonstart von Iserlohn Roosters? Und was ist drin in dieser Saison?

Bislang läuft es sehr gut. Ich denke, wenn sie das aktuelle Niveau halten, kann es auf jeden Fall für die erste oder zweite Playoff-Runde reichen. Der Charakter der Mannschaft ist sehr gut. In den Playoffs braucht es dann auch etwas Los-Glück. Aber wer weit kommen möchte, der muss jeden Gegner schlagen.



Ihr Vertrag bei den Roosters läuft bis zum Ende der Saison 2021/22. Was sind Ihre Ziele als Eishockey-Goalie?

Natürlich möchte ich mich auf lange Sicht in Iserlohn etablieren. Zunächst geht es für mich aber darum, mit Herne soweit wie möglich zu kommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen werden, wenn wir weitermachen wie bisher. Persönlich gesehen möchte ich viel spielen, die nächsten Schritte gehen und mich in allen Hinsichten verbessern. Nur so kann ich meinem Traum - irgendwann als Nummer eins in der DEL im Tor zu stehen - näher kommen.

