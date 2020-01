SG Menden Sauerland trennt sich von Trainer Micky Reiners

Diese Entscheidung kommt aus dem Nichts. Wie Handball-Drittligist SG Menden Sauerland am Montagnachmittag mitteilt, hat sich der Verein von Trainer Micky Reiners getrennt. Die Wölfe stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Dritten Liga und sind akut abstiegsgefährdet. Zuletzt gab es eine 24:26-Niederlage gegen Mitkonkurrent Leichlinger TV.

Beim nächsten Spiel gegen LiT Tribe Germania sitzt die Co-Trainerin Birgit Völker-Albrecht auf der Bank. Danach soll zeitnah ein Nachfolger präsentiert werden.

Stillschweigen zu den Gründen

Die Pressemitteilung der SG Menden Sauerland im Wortlaut: „Die SG Menden Sauerland Wölfe hat Ihren Trainer Micky Reiners mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben für den Verein freigestellt. Die Verantwortlichen des Vereins haben sich entschlossen, den gemeinsamen Weg zu beenden.

Der Vorstand der SG Menden Sauerland Wölfe bittet um Verständnis, dass es über Details, die zu dieser Entscheidung geführt haben, keine öffentliche Stellungnahme seitens der Verantwortlichen geben wird.

Micky Reiners hat die Geschicke des Mendener Handballs über viele Jahre geprägt, die Mannschaft in der Saison 2016/17 zur Meisterschaft in der Oberliga und zum Aufstieg in die 3. Bundesliga geführt. In der vergangenen Saison gelang ihm und seinem Team frühzeitig der Klassenerhalt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Dieser Schritt ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, denn der Verein ist Micky Reiners, gemessen an seinem Einsatz und seinen Erfolgen zu großem Dank verpflichtet. Wir wünschen ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Vorläufig wird die bisherige Co-Trainerin, Birgit Völker-Albrecht das Training leiten um die Mannschaft auf das kommende Heimspiel am Samstag vorzubereiten.“ Gleich mehr.