SG Menden Sauerland kassiert eine schmerzfreie Niederlage

Menden. Aus dieser Niederlage lassen sich viele positive Erkenntnisse ziehen: Die SG Menden Sauerland unterliegt Tabellenführer Wilhelmshavener HV knapp.

Es war eine Niederlage, die nicht weh tat. Die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland unterlagen am Samstag in der Kreissporthalle dem Tabellenführer HV Wilhelmshaven mit 23:27 (12:13). Ärgern mochte sich darüber im Lager der Wölfe niemand. Denn dafür hatte sich der heimische Marktführer richtig prima gegen den Spitzenreiter in Szene gesetzt.