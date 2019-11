SG Menden hat Respekt vor den Wilhelmshavener Riesen

Felix Thier (am Ball) und die SG Menden Sauerland empfangen Zweitligaabsteiger HV Wilhelmshaven.

Menden. Es ist wieder eine dieser schier unlösbaren Aufgaben, die auf die Handballer der SG Menden Sauerland zukommt. Aber die Wölfe sind bissig.

Es ist eine Konstellation, die es auf allen Ebenen des Sports gibt. Der vermeintliche David trifft auf den übermächtigen Goliath. So kann man am Samstag das Heimspiel der Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland um 19 Uhr in der Kreissporthalle gegen den HV Wilhelmshaven auf den Punkt bringen. Eigentlich eine unlösbare Aufgabe für die Wölfe.