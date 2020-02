SF Hüingsen: Barnefske-Brüder erlegen TuS Voßwinkel

Lockerer Jahresauftakt für den Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen: Mit 4:0 (2:0) gewann die Mannschaft von Giancarlo Fiore gegen Aufsteiger TuS Voßwinkel.

Ein lauer Wind wehte über 90 Minuten durch das Ohl. Bei 16 Grad Außentemperatur ließ es sich mit dem Lüftchen gut aushalten. Mehr als 150 Zuschauer waren gekommen, um den Jahresauftakt ihrer Sportfreunde zu sehen. Gegen Voßwinkel gab es immerhin noch sowas wie ein Nachbarschaftsduell. Ihr Kommen bereuen sollten die Hüingser Fans nicht, denn von Anfang an sahen sie einen überlegenen und starken Auftritt ihrer Mannschaft.

Barnefske mit drei Chancen in sieben Minuten

Bereits nach sieben Minuten hatte Sascha Barnefske schon dreimal die Hüingser Führung auf dem Fuß oder auf dem Kopf, doch die Feinjustierung fehlte nach der Winterpause noch beim Stürmer des Jahrzehnts. „Wir haben in der ersten Halbzeit Probleme gehabt ins Spiel zu kommen. Wir hatten fünf oder sechs hochkarätige Chancen, die wir einfach nicht genutzt haben“, ärgerte sich Hüingsens Trainer Giancarlo Fiore nach dem Spiel.

Neben Sascha Barnefske scheiterten auch Andre Becker und Volkan Bodur mit guten Chancen. Besser machte es dann Brian Ruck nach 33 Minuten. Volkan Bodur ging über die linke Seite, schlägt einen Querpass in die Mitte. Sascha Barnefske behielt den Überblick, ließ den Ball durch seine Beine laufen, sodass Ruck völlig freistehend aus zehn Metern zum Abschluss kam und vollstreckte. Die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Hüingser Führung gegen bemühte Gäste, die jedoch kaum ein Mittel gegen die Offensivwucht der Hausherren fanden, die nach der Führung den Druck noch einmal erhöhten.

Drei Minuten vor der Pause schlug Dorian Hammer einen Freistoß in den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauerte Marco Fiore, der den Ball zurücklegte auf Sascha Barnefske, dessen Schuss von Bruder Sven unhaltbar für Voßwinkels Torhüter Fabian Fillies ins Gehäuse abgefälscht wurde- 2:0.

Wechsel bringen Voßwinkel ins Spiel

Nach Umstellungen und einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause kamen die Gäste aus dem Dorf der schlauen Füchse besser ins Spiel und tauchten einige Male im Hüingser Strafraum auf, ohne dabei für ernsthafte Gefahr zu sorgen. Da auch die Bemühungen der Gastgeber in dieser Phase überschaubar waren, verflachte das Spiel zunehmend, Torchancen wurden zur Mangelware.

Besserung gab es erst in der Schlussphase als eine Standardsituation für die endgültige Entscheidung sorgte. Wieder war es Dorian Hammer, der einen Eckball von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten schlug. In der Mitte lauerte völlig freistehend wieder Sven Barnefske, der die Kugel mit dem langen Bein über die Linie drückte.

Fiore: „Ein Gurkentor“

Den Schlusspunkt setzte dann Bruder Sascha, der sich in der 89. Minute noch selbst in die Torschützenliste eintrug. Auf der linken Seite wurde der bullige Stürmer freigespielt, nahm Maß und hämmerte den Ball aus gut zehn Metern unter die Latte und von dort über die Linie ins Tor.

„In der ersten Halbzeit machen wir ein sehr gut herausgespieltes und ein Gurkentor. Das haben wir in der zweiten Hälfte besser gemacht. Wir haben die Ruhe bewahrt, hinten nichts zugelassen und vorne unsere Tore gemacht. Das war ein guter Auftakt für uns, ich bin zufrieden“, fasste Fiore die Partie aus seiner Sicht zusammen.

In zwei Wochen geht es in der Meisterschaft weiter mit dem Auswärtsspiel bei der TuRa Freienohl. Am Karnevalswochenende sind die Hüingser im Pokaleinsatz. In der zweiten Runde tritt die Fiore-Elf beim B-Kreisligisten Eintracht Ihmert/Bredebruch an.