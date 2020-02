Moritz Eigenbrod verlässt SG Menden Sauerland

Nach zwei Jahren im Trikot der SG Menden Sauerland wird Moritz Eigenbrod die Wölfe am Saisonende verlassen. „Wir sind ihm sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre, die er hier gespielt hat. Die Fans haben ihn ins Herz geschlossen und es ist sehr schade, dass er uns verlassen wird“, betont SG-Chefin Birgit Völker-Albrecht.

Eigenbrod wird in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft des ASV Hamm-Westfalen, aktuell Spitzenreiter der Oberliga Westfalen Westfalen und mit besten Chancen zum Aufstieg in die Dritte Liga. „Wir können seine Entscheidung absolut nachvollziehen. Er hat dort die Möglichkeit, in der ersten Mannschaft mitzutrainieren und somit wichtige Erfahrungen zu sammeln“, erklärte Völker-Albrecht.

Freitag gegen Volmetal

Am Freitag versuchen die Wölfe im Derby gegen den TuS Volmetal ihre Ausgangslage im Abstiegskampf zu verbessern. Anwurf ist um 20 Uhr.

Bewegung könnte diese Woche noch in weitere Personalien bei den Wölfen kommen. „Wir stehen kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers für die kommende Saison und hoffen, in den nächsten Tagen Vollzug melden zu können“, lässt die SG-Chefin durchblicken.