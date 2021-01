Mendener Jungemann verlängert beim HC Elbflorenz

Dresden/Menden Beim Zweitligist sind die Verantwortichen von dem Mendener derart überzeugt, dass sein Kontrakt langfristig verlängert wird.

Am Ende ging es dann ganz schnell. Philip Jungemann, Mendener Handballer im Diensten des HC Elbflorenz Dresden, hat seinen Vertrag verlängert. Der Kreisläufer unterzeichnete beim Zweitligisten aus der sächsischen Landeshauptstadt ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023. Der alte Vertrag wäre am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen.

Die Verlängerung bei den Sachsen ergibt zudem Sinn, da Jungemann somit seine kaufmännische Ausbildung - die bis zum 30. Juni 2022 geht - in Ruhe beenden kann. Zudem ist die Verlängerung auch eine große Wertschätzung für den gebürtigen Hönnestädter.

Verein ist von Jungemann überzeugt

HC Elbflorenz-Trainer Rico Göde sieht in Jungemann ein Arbeitstier und einen richtigen Kämpfer in der Abwehr. "Einen so bissigen Zweikampfspieler findest du in der Liga nicht häufig", so der Coach der Sachsen. Philip Jungemann hätte bislang gezeigt wie wichtig er für die Abwehr der Elbflorenzer ist findet HC-Manager Karsten Wöhler. Philip Jungemann ist mit der Vertragsverlängerung sehr zufrieden. "Ich freue mich, dass ich weiter ein Teil der Entwicklung des HC Elbflorenz bin", kommentiert der Kreisläufer seine Verlängerung.

Freude, die auf Gegenseitigkeit beruht. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen Spieler wie Philip langfristig an uns binden können. Er hat uns in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, wie wichtig er besonders für unsere Abwehr ist. Philip hat auch noch viel Potential, daher war es uns wichtig, auch in den nächsten Jahren mit ihm arbeiten zu können“, erklärte HC-Manager Karsten Wöhler in einer Pressemitteilung des Vereins.