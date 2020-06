Menden: Leichtathleten trainieren unter strengen Auflagen

Menden. Das erste Mal seit Monaten sind die Leichtathleten der LG Menden wieder zusammen gekommen. Normal ist das Training aber nicht.

Mehrere Wochen herrschte im Huckenohl-Stadion eine fast schon gespenstische Stille. Das Coronavirus hatte das Sportgelände am Oesberner Weg zum Sperrgebiet für die heimischen Sportler gemacht. Doch so langsam können die Fußballer des BSV Menden, die Sportler des Marathonclubs Menden und die Leichtathleten der LG Menden das Stadion am Rande des Rauerfeld wieder mit Leben erfüllen. So nahmen am Mittwoch Nachmittag drei Nachwuchsgruppen der LG Menden den Trainingsbetrieb wieder auf.

„Wir sind jetzt einfach nur froh, dass wir endlich mal wieder die Kinder und Jugendlichen bei uns haben. Die Gemeinsamkeit im Verein ist so wichtig“, freute sich nicht nur Christina Geiseler darüber, dass endlich wieder ein wenig Alltag in der Leichtathletikgemeinschaft angebrochen ist.

Vereine arbeiten gut zusammen

Auch wenn beim ersten Mal nach der Zwangspause wegen des Coronavirus deutlich wurde, dass hinter dem Sport eine nicht alltägliche Zeit liegt. Und der Sport in der nahen Zukunft schon ein wenig anders sein wird. „Es war schön mit anzusehen, dass sich die Kinder und Jugendlichen gefreut haben, dass es wieder richtig los geht“, so Geiseler beim Blick auf die jungen Leichtathletiktalente. Die LG-Vorsitzende machte deutlich, dass die Hygiene- und Ablaufpläne für das Huckenohlstadion eine gemeinsame Sache der beteiligten Vereine ist. „Die Zusammenarbeit mit dem BSV Menden und dem Marathonclub war sehr gut“, lobte Geiseler die gemeinsame Arbeit der Stadionnutzer.

So ist sogar der Weg zum Sportgelände vorgeschrieben. Der Trainer holt seine Übungsgruppe vom Eingangstor ab. Mit Mund- und Nasenschutz geht es dann zum Übungsplatz. Die anwesenden Sportler werden dann schriftlich erfasst. „Die einzelnen Gruppen können auch nicht verändert werden“, erzählt Christina Geiseler.

Wer am Mittwoch bei der LG der Gruppe der U 14 trainierte, gehört dieser Gruppe bis auf weiteres an. „Und wir können im Moment auch keine neuen Sportler aufnehmen“, so Geiseler. Die Zahl der möglichen Kontaktketten soll möglichst klein gehalten werden.

Laufbahnen sind genau zugeteilt

Auch die Laufbahnen im Huckenohl sind aufgeteilt. „Der MCM nutzt die erste und zweite Bahn, die dritte bleibt frei. Wir können die vier bis sechs nutzen“, so Geiseler. Die Duschen werden von den Leichtathleten bis auf weiteres erstmal nicht genutzt. Außerdem ist auch dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen.

Selbst der Aufenthaltsort eines Elternteils, dass seinen Nachwuchs zum Training begleiten will, ist organisiert. „Bei Kindern bis unter 14 Jahre ist eine Begleitung möglich. Diese muss auf der Tribüne Platz nehmen“, erläutert Christina Geiseler. Sie weiß, dass den Vereinen mit diesem Katalog an Regelungen einiges abverlangt wird. „Aber wir wollen ja auch kein Mitglied verlieren“, weiß die Ehrenamtlerin, dass es nach der Pause wegen der Corona-Pandemie bei vielen Vereinen um die Existenz geht. „Und da geht es nicht nur um finanzielle Dinge. Natürlich brauchen wir aber auch Einnahmen aus den Sportfesten“, sagt Geiseler.

Wettkämpfe fehlen

Sie hofft auch darauf, dass es bald wieder Wettkämpfe für die Leichtathleten geben kann. „Es ist doch so, dass jeder Sportler für Wettkämpfe trainiert“, so die Mendenerin. Der Weg zurück in die Normalität wird für die Sportler an der Basis jedenfalls kein einfacher werden – ein Anfang ist aber gemacht.