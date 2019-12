Menden/Augustdorf. Es soll aktuell nichts werden mit Punkten für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland. Das Reiners-Team verlor auch in Ostwestfalen.

Menden einfach zu einfallslos

Es war wieder ein trauriger Spieltag für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland. Die Wölfe kehrten auch vom ersten Auswärtstermin der Rückrunde mit leeren Händen heim. Beim Team Handball Lippe II unterlagen die Schützlinge von Micky Reiners mit 28:31 (13:15) wieder einmal ein Spiel, indem durchaus mehr möglich war.

„So bitter sich das anhört, es fehlt einfach etwas. Wir machen einfach zu viele Fehler. Man könnte auch sagen, wir reißen uns das mit dem Hinter um, was wir uns vorne aufgebaut haben“, haderte SG-Trainer Micky Reiners schon ein wenig mit dem Spielverlauf in der Partie in Augustdorf. Zweifel an der Berechtigung der Niederlage ließ er nicht aufkommen. „Die ist letztlich verdient, weil wir einfach zu viele einfach Fehler machen, die mit spielentscheidend sind“, so Reiners.

Ganz schlimme 15 Sekunden

Er meinte da zum Beispiel jene Szenen Sekunden vor der Halbzeitpause, als sein Team innerhalb von 15 Sekunden zwei Gegentreffer und eine Zeitstrafe bekam. „Da gehen wir dann mit minus zwei in die Halbzeit, aber diese Szene hatte letztlich Folgen für den weiteren Verlauf des Spiels“, sah Reiners hier eine der Schlüsselszenen der 60 Minuten in Ostwestfalen.

Zumal sich der Gegner auch als sehr gereiftes Team präsentierte. „Handball Lippe ist auf keinen Fall mehr mit der Mannschaft des vergangenen Spieljahres zu vergleichen. Das Team ist technisch sehr stark und hat sich auch sonst unglaublich gut entwickelt“, lobt Reiners den Gegner. Der Mendener Trainer ist aber auch nach der Niederlage am Samstag weit davon entfernt, zu resignieren. „Auf keinen Fall. Dafür gibt es noch genügend Spiele gegen Gegner, gegen die wir gewinnen können. Und die Jungs haben oft genug gezeigt, dass sie es können“, so Reiners.

Das personelle Dilemma setzt sich fort

Hinzu kommt das unendliche personelle Dilemma. So konnte Joshua Krechel nur am Anfang spielen. Die in Minden erlittene Verletzung machte ein Mitwirken des SG-Kapitäns praktisch unmöglich. Und als dann auch noch Max Klein und Dominik Flor verletzt passen mussten, waren die Möglichkeiten der Wölfe arg begrenzt.

Die Partie hatte auch gar nicht gut für die heimischen Ballwerfer begonnen. Es waren keine 87 Sekunden gespielt, da lagen die „Wölfe“ bereits mit 0:3 hinten. Doch zunächst sollte man solche Nackenschläge noch ausbügeln können. Moritz Eigenbrodt sorgte in der siebten Spielminute von der Siebenmetermarke für den 4:4-Ausgleich. In der Folgezeit konnte sich keines der beiden Teams Vorteile erarbeiten. Aufseiten der Wölfe sorgte zudem Torwart Kevin Peichert mit einigen feinen Paraden dafür, dass die SG im Geschäft blieb.

Bis dann 15 Sekunden vor dem Gang in die Kabinen die Geschenke verteilt wurden, die dem Gegner zwei Tore in Folge bescherten. Der daraus entstandene Rückstand sollte sich nach dem Seitenwechsel als zu großer Ballast darstellen. Die Wölfe bemühten sich zwar deutlich, waren dann aber in ihren Spiel einfach zu einfallslos. „Uns fehlten einfach die Optionen“, so Micky Reiners über das triste Ende eines verkorksten Besuches in der Fremde.

„Wir werden weiter machen“, sagt Micky Reiners Der SG-Trainer weiß aber auch, dass seinem Team nur noch Punktgewinne weiterhelfen. „Ganz klar, der Druck steigt“, sagt Reiners. Wohlwissend, dass sich das letzte Heimspiel des Jahres am kommenden Freitag gegen die Dragons aus Schalksmühle nicht gerade nach einem Spaziergang anhört. Auf der anderen Seite kann so ein unerwarteter Sieg im Derby auch eine Menge freisetzen.