Massimo Mariotti zählt in Menden zu den Fußballern, den der allergrößte Respekt entgegen gebracht wird. Nicht nur wegen seiner Zeit als aktiver Fußballer beim damaligen Zweitligisten MSV Duisburg oder später beim BSV Menden. Der gebürtige Schweizer erwarb sich aufgrund seiner Bescheidenheit viel Respekt.

Vor allem in den vergangenen Jahren, als er sich bei Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und jetzt FC Schalke 04 um die Integration der jungen Spieler aus dem Ausland verdient gemacht hat. Gerade jetzt in Zeiten des Corana-Virus scheint die Hilfe des gebürtigen Schweizers besonders wichtig. Doch darüber mag Massimo Mariotti gar nicht reden.

Jugendspiel bleibt im Gedächtnis

„Das sind sicher außergewöhnliche Zeiten für uns alle. Das berührt jeden“, sagt Massimo Mariotti. Der 58-Jährige mag sich nicht an irgendwelchen Diskussionen beteiligen, wann und wie wieder gekickt wird. Stattdessen erinnert sich der Hönnestädter an jene Zeiten seines Fußballlebens, die sich tief in seinem Gedächtnis eingeprägt haben.

Und auf die Frage nach dem wichtigsten Spiel seines Fußballlebens erinnert er sich an ein Ereignis, das nunmehr 45 Jahre vergangen ist, als er mit der D-Jugend des FC Biel Schweizer Meister wurde. Kein Spiel mit dem MSV Duisburg, Bayer Leverkusen oder Viktoria Köln als Senior - nein ein Spiel zu Beginn seines Fußballlebens. Auch die Erfolge mit Borussia Dortmund - als er dem Funktionsteam von Jürgen Klopp angehörte - spielten für ihn da nur eine untergeordnete Rolle.

Große Mannschaften geschlagen

„Nein, das war schon die Saison mit der D-Jugend des FC Biel. In der Schweiz wurde damals schon mit der D-Jugend ein Meister ausgespielt. Und da haben wir, der kleine FC Biel, es den großen Mannschaften der Schweiz gezeigt“, erinnert sich Massimo Mariotti an jene Saison 1972/1973. „Im Halbfinale haben wir gegen den FC Lugano gewonnen.

Im Finale haben wir dann die Mannschaft von Grashoppers Zürich geschlagen“, weiß Mariotti noch genau, wie das Frühjahr 1973 verlief. Für Mariotti war es eine Saison, die seine Liebe zum Fußball wachsen ließ.

Wille und Geschlossenheit

„Es war schon unglaublich, wenn man bedenkt, was für ein kleiner Verein mein FC Biel-Binne war. Die anderen kamen in einheitlichen Trainingsanzügen und Sporttaschen. Bei uns hatte jeder eine andere Ausrüstung“, schmunzelt Mariotti. Doch dem 58-Jährigen wurde damals schnell klar, dass es im Mannschaftssport nicht auf die Äußerlichkeiten ankommt.

Massimo Mariotti (links, hier mit Sascha Riether) steht heute beim FC Schalke 04 im Funktionsstab. Foto: TF-Images / Getty Images

„Wir waren damals eine richtige Mannschaft, die den Erfolg wollte. Das lag vor allem daran, dass wir einen Trainer hatten, der uns beibrachte, wie wichtig die Mannschaft ist“, erinnert sich der heutige Schalker an seine Jugendzeit. Und die Worte des damaligen Trainers Hans Wittmer bilden auch noch heute für Mariotti noch die Grundlage seines Wirkens. „Er war immer für uns da. Er war für mich so etwas wie ein sportlicher Vater“, zeigt Massimo Mariotti noch heute den allergrößten Respekt vor seinen ersten Trainer. Beim FC Biel-Binne spielte von 1959 -1961 auch der deutsche Fußballer Josef Derwall. Als Bundestrainer wurde Derwall 1980 mit der DFB-Auswahl Europameister.

Acht Kilometer zum Training gegangen

„Ich glaube, dass für mich dieser Erfolg etwas besonderes ist, liegt vor allen daran, dass er nicht selbstverständlich war. Ich denke auch gerne daran, dass ich damals mit meiner Mutter die acht Kilometer zum Trainer immer zu Fuß gelaufen bin. Das war es einfach wert“, erinnert sich Mariotti gern an die Strapazen, die er für seinen Sport auf sich nahm. „Aber das war ja nicht nur bei mir so“, mag sich der bescheidene Schweizer selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern er sieht in der Geschlossenheit der Mannschaft den Grundstock zum großen Erfolg.

Ein Beleg dafür, dass der Herberger-Satz „elf Freunde müsst ihr sein“ durchaus noch seine Berechtigung hat.