Manchmal gibt es wichtigeres als den Sport

Menden. Auch wenige Tage vor Weihnachten waren die heimischen Sportler in Menden und Balve reichlich beschäftigt.

Eine Nadel geht unter die Haut

Während die Mendener Fußball-Kollegen sich noch mit der Hallenkreismeisterschaft beschäftigten, stand für die Kicker des TuS Langenholthausen das 100-jährige Jubiläum ihres Vereines im Blickpunkt. Mit einer großen Gala in der Schützenhalle wurde jetzt der Schlussstrich unter ein unvergessliches Jahr gezogen. „Das war schon ein unglaublicher Abend“, sagt TuS-Vorsitzender „Charly“ Grote. Für den Macher des Klubs wurde der Abend sehr emotional, als ihm die goldene Ehrennadel des Verbandes unter stehenden Ovationen verliehen wurde. „Das ging unter die Haut“, sagt Grote. Der TuS-Chef freute sich über die zahlreichen Glückwünsche, unter anderem von den Handballern der SG Menden.

Abschied I

Ein wenig wehmütig wurde es am Samstag nach dem Derby in der Handball-Verbandsliga zwischen den Frauen der DJK SG Bösperde und der SG Menden Sauerland. Da verabschiedeten die DJK-Frauen ihre Mitspielerin Kerstin Vogel in die Babypause verbunden mit den besten Wünschen.

Abschied II

Da kullerten auch einige Tränen. Aber auch bei den balltretenden Kollegen standen am Samstag die Zeichen auf Abschied. Denn zwei Fußballer wird man demnächst nicht mehr auf den Spielberichtsbogen vorfinden. So verabschiedete Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen auf ihrer Weihnachtsfeier den Kollegen Alexander Gierke aus ihren Reihen. Der hat schon seit einiger Zeit seinen Lebensmittelpunkt nach Hamm verlegt. „Er wird sich jetzt dort einen Verein anschließen. Er ist gerade Vater geworden. Ihm ist der Aufwand zum Fußball nach Hüingsen zu kommen, einfach zu groß“, hat Uwe Hausherr, Sportlicher Leiter der Sportfreunde, durchaus Verständnis für die Entscheidung des jungen Mannes.

Abschied III

Noch weiter weg zieht es Alexander Hanitz von den A-Liga-Kollegen des BSV Lendringsen. Der Lendringser tritt im Januar eine neue Arbeitsstelle bei der Stadt München. Seine Mannschaftskollegen nutzten die samstägliche Weihnachtsfeier des Teams um dem Youngster „Tschüss“ zu sagen. Ob Kerstin Vogel, Alex Gierke und Alex Hanitz – drei Beispiele die zeigen, dass es oft wichtigeres gibt im Lebend als den Sport.

Versteckte Talente

Die Hallenmeisterschaften des Fußballkreises Iserlohn am Wochenende dürften wohl schnell in den Archiven verschwunden sein. Doch bei Giancarlo Fiore, dem Spielertrainer der Sportfreunde Hüingsen, wird das Turnier in der Hemberghalle wohl noch in Erinnerung bleiben. Eigentlich wollte der gute „Django“ wieder als spielender Torwart mitwirken. Doch Rückenprobleme machten einen Strich durch seine Planungen. Kurioserweise sahen seine Vertreter Grzenia und Ibrahim wegen Handspiels außerhalb des Kreises die Rote Karte. Und dann das Novum des Turnieres, dass Keeper Nummer drei Feldspieler Mirac Ekinci im Tor über sich hinauswuchs. „Das ist schon verrückt“, kommentierte Fiore lachend die Wahl Ekincis zum besten Torwart des Turniers. Auf die Frage, ob Ekinci jetzt die neue Alternative zu Stammtorwart Julian Dierks ist, musste Fiore schmunzeln. „Schauen wir mal.“ Immerhin reichte es mit dem Aushilfsschlussmann ja zu einem beachtlichen vierten Platz.