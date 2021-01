Kommentar: Sportler haben eine Vorbildfunktion

Menden Nach dem Derby-Sieg der SGSH Dragons in Menden war der Jubel so groß, dass nach dem Spiel ein Foto entstand, über das diskutiert wird.

Diesen Derby-Sieg müssen die Handballer der SGSH teuer bezahlen. Nicht, weil sich am 24. Oktober in der Mendener Kreissporthalle viele Spieler verletzten, sondern weil ein unüberlegtes Foto nach dem Spiel für finanzielle Einbußen sorgen wird.

Die Regeln im Handball sind während der Corona-Pandemie klar definiert. Sieger-Selfies ohne Maske aus einer überfüllten Umkleidekabine sind strengstens untersagt, weil sie gegen die Corona-Hygieneregeln für Hallensportarten verstoßen. Untersagt ist es auch, sich mit der gesamten Mannschaft in einer Kabine zu befinden. Gegen diese Regeln haben die Schalksmühler Handballer nach ihrem 30:25-Sieg gegen die SG Menden Sauerland verstoßen. Im Anschluss an das Spiel gruppierte sich die gesamte Mannschaft in einer Kabine zum Sieger-Selfie, auf dem die Regeln eindeutig nicht eingehalten wurden. Zu allem Überfluss wurde das Bild in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Das Foto rief dann das Mendener Ordnungsamt auf den Plan, das die Aktion wenig amüsant fand. Zurzeit wird der Fall bearbeitet. Im Raum steht ein Bußgeld von 250 Euro pro jeder abgebildeten Person auf dem Foto. Bei insgesamt 15 Beteiligten käme dann eine stattliche Summe von 3750 Euro zusammen. Zweifelsohne eine üppige Strafe für einen finanziell durch die Pandemie angeschlagenen Verein.

Insgesamt ist das eine unglückliche Geschichte. Eine Drittliga-Mannschaft hat eine Vorbildfunktion, vor allem der Jugend gegenüber. Die Corona-Pandemie gibt es nicht erst seit Oktober, sondern gab es zum Zeitpunkt des Derbys schon ein gutes halbes Jahr. Dass man etwaige Bilder nicht mehr machen sollte, war bekannt. Ebenso, dass sich nicht alle Spieler gleichzeitig in einer Kabine befinden sollen.

Allerdings muss auch festgehalten werden, dass der Handballsport und vor allem ein solches Derby von den Emotionen lebt. Auch wenn die Hygienemaßnahmen bekannt sind, wissen viele Sportler nicht genau, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Kochen die Emotionen hoch, bleibt die Vernunft häufig auf der Strecke. Man darf schließlich nicht vergessen, dass es eine derartige Gesamtsituation wie diese Corona-Pandemie noch nie zuvor gegeben hat.

Dennoch sollten sich Sportler vorher gut überlegen, ob sie derartige Fotos nach ihren Spielen wirklich machen und veröffentlichen sollten. Sie in den sozialen Netzwerken zu posten, ist äußerst ungeschickt. Mittlerweile hat der Verein das Bild wieder gelöscht. Doch was bleibt, ist ein Verstoß und eine wahrscheinlich saftige Strafe, die in diesem Fall wohl auch berechtigt ist.

Da rückt der Derby-Sieg ganz schnell in den Hintergrund.