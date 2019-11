Iserlohn Roosters verlieren erneut und bangen um Friedrich

Iserlohn. Die nächste klare Niederlage für die Iserlohn Roosters in der DEL: Mit 0:5 verloren sie gegen die Adler Mannheim. Welche Statistik erschreckt.

Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Nach einem grenzwertigen Check von Andrew Desjardins lag Marko Friedrich benommen auf dem Eis. Die Nummer 67 der Iserlohn Roosters lag am Boden, so wie sein Klub in der Deutschen Eishockey Liga derzeit am Boden liegt und Richtung Tabellenende taumelt. Die deutliche 0:5-Niederlage gegen die Adler Mannheim war die vierte in Folge – und eine Statistik bereitet vor allem Sorgen.