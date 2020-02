Iserlohn Roosters: Nach 2:4 sind Play-offs endgültig passé

Berlin. Es war zu erwarten, aber nach dem 2:4 in Berlin steht es fest: Für die Iserlohn Roosters endet die Saison in der DEL nach der Hauptrunde.

Das war es auch theoretisch. Nach der 2:4-Niederlage bei den Eisbären Berlin steht endgültig fest, dass die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga in dieser Saison erneut ohne die Iserlohn Roosters über die Bühne gehen werden. 20 Punkte Rückstand auf Rang zehn können die Sauerländer in noch sechs zu bestreitenden Spielen nicht mehr aufholen. Ihre Fans durften sich vor dem Duell mit Berlin dennoch freuen.

Denn Top-Stürmer Brody Sutter bleibt eine weitere Saison bei den Roosters.

„Brody ist über die Saison immer besser geworden, spielt jetzt sehr konstant und hat seinen Scoringtouch gefunden. Er ist auch in Unterzahl ein wichtiger Spieler und passt außerdem auch als Typ hervorragend in unsere Organisation“, sagte Christian Hommel, Iserlohns Sportlicher Leiter. „Ich bin begeistert von der Energie und der Leidenschaft, die unsere Fans jedes Spiel in die Eishalle bringen. Gemeinsam wollen wir nächste Saison unbedingt die Play-offs erreichen“, sagte der 29-Jährige selbst.

Frühe Führung reicht nicht

In Berlin hielt die Hoffnung auf einen Sieg bis kurz vor Schluss an. Die Roosters agierten ebenbürtig und gingen durch ein Tor von Michael Clarke sogar mit 1:0 in Führung (6. Minute). Berlin drehte die Partie jedoch und führte durch Treffer von Mark Olver (15.), Austin Ortega (30.) und Lukas Reichel (37.) mit 3:1. Im zweiten Drittel ließen die Sauerländer den Gastgebern einfach zu viele Freiräume, die diese effektiv nutzten. Alexej Dmitriev sorgte mit dem Tor zum 2:3 in Unterzahl (52.) zwar kurz für neue Zuversicht, doch erneut Mark Olver traf zum Endstand ins leere Tor der Roosters (59.).

„Wir haben es Berlin nicht einfach gemacht, aber wir haben etwas zu kompliziert gespielt“, sagte Julian Lautenschlager später. „Auch wenn es rechnerisch vorbei ist, wollen wir bis zum Saisonende jedes Spiel gewinnen“, ergänzte er.

Das sagt Trainer O’Leary

Roosters-Trainer Jason O’Leary resümierte: „Glückwunsch an Serge und seine Mannschaft, die sehr gut gekämpft hat. Es war kein schönes Spiel, das erste Drittel und insgesamt 40 Minuten von uns waren nicht schlecht. Aber das war eben nicht konstant gut genug gegen einen sehr starken Gegner. Zudem sind uns zu viele individuelle Fehler unterlaufen. Das macht es schwierig für die anderen Spieler.“