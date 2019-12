Iserlohn Roosters: Enttäuschung pur nach 1:4 in Wolfsburg

Mit 1:4 verloren die Iserlohn Roosters ihr Spiel in der Deutschen Eishockey Liga bei den Grizzlys Wolfsburg – und ein Blick in die meisten Gesichter reichte, um die Gefühlslage der Spieler herauszufinden. Nach der vierten Niederlage in Folge herrschte pure Enttäuschung – weil ein Saisonziel nahezu unerreichbar geworden ist.

Riesiger Rückstand auf Rang zehn

16 Punkte Rückstand weisen die Sauerländer nach nun 30 Spielen auf den zehnten Tabellenplatz auf. Der Einzug in die Pre-Play-offs? Er ist trotz 22 ausstehender Partien nur noch theoretisch möglich.

„Wir waren im ersten Drittel super im Spiel“, sagte Roosters-Verteidiger Jens Baxmann nach der Pleite in Wolfsburg zurecht. Nach dem Führungstreffer von Michael Halmo (12. Minute) zum 1:0 verpasste es Alexandre Grenier nach einem Alleingang allerdings, den zweiten Roosters-Treffer zu erzielen.

Stattdessen glich Nicholas Jones zum 1:1 für Wolfsburg aus (16.). Und ab dem zweiten Drittel leisteten sich die Roosters wieder zu viele altbekannte Fehler. Unnötige Scheibenverluste, Zeitstrafen – zweimal trafen die Gastgeber während eines Powerplays durch Gerrit Fauser (25./35.) und hatten das Spiel endgültig gedreht. „Die zwei Tore in Unterzahl sind natürlich ärgerlich gewesen“, sagte Baxmann.

Das sagt Trainer O’Leary

Wolfsburg ließ durch Spencer Machacek in der 48. Minute das Tor zum 4:1 folgen – die Roosters waren geschlagen.

„Glückwunsch an Wolfsburg, der Sieg ist sicherlich verdient“, sagte Roosters-Trainer Jason O’Leary nach der Niederlage: „Wir haben heute sehr gut angefangen und haben mit viel Tempo gespielt. Die Führung war daher auch verdient. Aber danach haben wir insgesamt zu viele Strafen kassiert, wir waren oft zu unkonzentriert und haben dann auch den Kopf verloren. Einige Gegentore hätten wir verhindern müssen, das können wir besser verteidigen. Es ist jetzt eine lange Woche, und die ist noch nicht vorbei.“

Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag empfangen die Sauerländer am Seilersee die Düsseldorfer EG (19 Uhr).