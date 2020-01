Diese Nachricht ist nach der Pleite bei der Düsseldorfer EG Balsam für die Seele der Iserlohn Roosters. Beim 1:5 in der Deutschen Eishockey Liga enttäuschten mal wieder die erfahrenen Akteure, jene, welche die Mannschaft führen und junge Spieler anleiten sollten – junge Spieler wie Erik Buschmann.

Buschmann im Top Team Peking

Der erst 21-jährige Verteidiger wechselte im vergangenen Sommer vom Oberligisten Füchse Duisburg nach Iserlohn und ist eine der sehr positiven Überraschungen der doch verkorksten Saison. Dazu passt die Nachricht, die am Montag vom Deutschen Eishockey Bund veröffentlicht wurde: Bundestrainer Toni Söderholm nominierte für zwei Länderspiele, die das so genannte Top Team Peking am 6. und 7. Februar jeweils gegen die Schweiz bestreitet, einen 22-köpfigen Kader – und Buschmann ist dabei.

Die DEB-Auswahl trifft zunächst am Donnerstag ab 20.15 Uhr im Sportzentrum Herisau auf die Eidgenossen. Am Freitag folgt ab 20.15 Uhr in der Eissporthalle „Eisbahn Kleinholz“ in Olten das zweite Duell mit der Schweizer Auswahl. Das Top Team Peking ist eine Perspektivmannschaft, die mit Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 jungen deutschen Spielern Spielpraxis und Wettkampferfahrung im internationalen Eishockey bringen soll.

Das sagt der Bundestrainer

„Wir haben bereits im vergangenen Jahr zwei sehr gute Spiele mit dem Top Team Peking gegen die Schweiz absolviert“, sagte Söderholm.

Mit Lean Bergmann, der mittlerweile in Nordamerika aktiv ist, gehörte damals ebenfalls ein Youngster der Roosters zum Kader. „Nun sind neue Spieler aus unterschiedlichen Jahrgängen hinzugekommen, die unter anderem auch schon bei der U20-Nationalmannschaft zum Einsatz kamen. Alle Akteure sind somit schon längere Zeit in unserem System und haben sich in ihren Vereinen weiterentwickelt. Sie können nun weiter Erfahrung im Trikot der Nationalmannschaft sammeln und sich für die WM-Vorbereitung und die Weltmeisterschaft empfehlen“, ergänzte der Bundestrainer.

Das sagt Manager Hommel

„Auch das Beispiel Erik Buschmann zeigt, wie gut wir die jungen Spieler entwickelt haben“, sagte Roosters-Manager Christian Hommel zu der Nominierung: „Die jungen Spieler genießen eine Top-Ausbildung in Iserlohn.“ Bei der zurückliegenden U20-WM hatte Tim Fleischer das Nationaltrikot getragen.

Erik Buschmann wird bis mindestens 2022 bei den Roosters spielen. Seinen anfangs bis 2021 datierten Vertrag verlängerte er im vergangenen Dezember vorzeitig um ein weiteres Jahr. „Wir wussten, dass er großes Potenzial hat“, erklärte Hommel damals: „Mit einer so schnellen Entwicklung aber haben wir nicht gerechnet. Sicherlich hätte Erik viele Möglichkeiten gehabt, wenn sein Vertrag zum Ende der nächsten Saison ausgelaufen wäre. Daher freuen wir uns sehr, dass uns dieses Vertrauen zum jetzigen Zeitpunkt entgegengebracht wird.“