Iserlohn Roosters: „Bin enttäuscht“, sagt O’Leary im Podcast

Iserlohn. Vor dem Auswärtsspiel in Berlin mussten die Iserlohn Roosters zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Wir sprechen im Podcast darüber.

Zwei Niederlagen in Folge brachten die Iserlohn Roosters nach einem starken Start in die Saison der Deutschen Eishockey Liga wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Besonders jene gegen die Krefeld Pinguine schmerzte die Verantwortlichen um Trainer Jason O’Leary. Er äußert sich in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ dazu.

Dabei wollte O’Leary noch nicht von einer Krise seiner Mannschaft sprechen. Sie befinde sich lediglich in einem Leistungsloch, aus dem es mit mehr Intensität wieder herausgehe. Thomas Schaefer, Eishockey-Experte vom Iserlohner Kreisanzeiger, beschränkte seine Analyse aber nicht nur auf die zwei Niederlagen gegen Düsseldorf und Krefeld, sondern sah bereits in den Spielen zuvor einen Trend.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ äußert sich O’Leary zudem zum Wechsel von Neal Samanski aus Iserlohn nach Weiden. Um es vorweg zu nehmen: Begeistert ist der Coach von dieser Personalie nicht.