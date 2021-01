Handball-Derby: Sieger-Selfie könnte teures Nachspiel haben

Menden Im Oktober verloren die Handballer der SG Menden Sauerland das Derby gegen die SGSH-Dragons. Ein Sieger-Selfie schlägt hohe Wellen.

Am 24. Oktober des vergangenen Jahres spielten die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland gegen die Kreiskollegen von der SG Schalksmühle/Halver. Es war das vorläufig letzte Pflichtspiel vor der Saisonunterbrechung durch die Corona-Pandemie. Der Sieg wurde damals von den Gästen aus Schalksmühle lautstark bejubelt. Jetzt scheint der Triumph im Derby auch noch teuer zu werden. Denn den Dragons droht ein Ordnungsgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Abstandsregel.

Die Ballwerfer aus Schalksmühle hatten damals Ende Oktober ein Sieger-Selfie aus der Kabine in den Kreissporthalle in den sozialen Medien gepostet - auf dem war der fehlende Abstand dokumentiert. Diese Bilder riefen jetzt das Ordnungsamt der Stadt Menden auf den Plan. Dieses schrieb die SG Schalksmühle/Halver an und forderte eine Stellungnahme. Zudem kündigte man ein Ordnungsgeld von 250 Euro pro Spieler an. 15 Ballwerfer waren auf dem Foto zu sehen. So könnte sich die Strafe für Schalksmühle auf rund 3750 Euro belaufen. Die "Dragons" haben jetzt durch ihren Rechtsanwalt die nötige Stellungnahme abgegeben.

"Unsere Spieler gehen seit Wochen und Monaten sehr vorsichtig und verantwortungsvoll mit der Situation um. Sie tragen auf dem Weg in die Halle, in der Kabine, sogar bei den Besprechungen eine Maske", erklärt der Dragons-Vorsitzende Mark Schür. "Ich glaube nicht, dass sich bei so einem Bild die Pandemie ausbreitet", so Schür weiter.

Ordnungsstrafe für Wölfe möglich

Die Entscheidung über das Ordnungsgeld liegt jetzt beim Mendener Ordnungsamt. Das entsprechende Foto ist mittlerweile aus den sozialen Medien verschwunden. Aber auch für die heimischen "Wölfe" hat es ein Nachspiel gegeben. Denn das Ordnungsamt der Hönnestadt forderte auch vom heimischen Branchenführer in Sachen Handball eine Stellungnahme ein. Der Vorwurf lautete, dass man als gastgebender Verein die Aufsichtspflicht vernachlässigt hätte. "Wir haben das gemacht, was notwendig ist. Auf das, was in der Schalksmühler Kabine passiert ist, haben wir keinen Einfluss", sieht Tobias Schulte von der SG Menden Sauerland seinen Klub auf der sicheren Seite.

Das für die Kreissporthalle gültige Hygienekonzept wurde umgesetzt. "Der Gegner ist auch rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt worden", sagt Tobias Schulte. Zumal auch der Handballverband zu Saisonbeginn die Vereine aufgefordert hatte, auf solche Sieger-Selfies zu verzichten. Für die "Wölfe" steht eine Antwort des heimischen Ordnungsamtes noch aus. Die Behörde kann bei Verstößen gegen die Aufsichtspflicht bis zu 1000 Euro Ordnungsstrafe verhängen. Die Stadt Menden mochte sich auf Nachfrage der WP nicht äußern. "Das ist in solchen Dingen nicht üblich", sagt Stadtpressesprecher Johannes Ehrlich.

Staffelleiter zeigt kein Verständnis

Andreas Tiemann, der Vorsitzende der technischen Kommission des Handballverbandes Westfalen und der zuständige Staffelleiter für die dritte Liga kann über diese Entwicklung nur den Kopf schütteln. "Ich hatte die Vereine noch Anfang Oktober angeschrieben und sie gebeten dafür zu sorgen, dass es zu solchen Fotos nicht mehr kommt. Sie passen gerade auch in die heutige Zeit nicht. Ich habe die Vereine daran erinnert, dass sie auch in der dritten Liga eine Vorbildfunktion haben", ist der aus dem ostwestfälischen Hille stammende Funktionär über die Gedankenlosigkeit einiger Protagonisten enttäuscht.

Videokonferenz der Drittligisten am 12. Januar

Diese Geschichte um das "Sieger-Selfie" dürfte auch am 12. Januar in der gemeinsamen Videokonferenz der Drittligisten ein Thema sein. "Es wird Zeit, dass wir mal wieder miteinander reden", sagt Tiemann auch mit Blick auf die weitere Fortsetzung des Lockdowns. Für Andreas Tiemann ist die Fortsetzung der Saison weiterhin völlig offen. Der Ostwestfale macht allerdings klar, dass er einen sportlichen Saisonabschluss anstrebt. "Das dürfte wohl jeder verstehen, dass wir die Saison gewiss nicht wie geplant zu Ende führen werden können. Aber ich bin gegen einen sofortigen Saisonabbruch. Es soll schon ein sportliches Ende geben", sagt Tiemann. Der Gesprächsbedarf am 12. Januar dürfte groß sein. Sieger-Selfies dürften da nur eine Randnotiz sein.