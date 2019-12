Halingen/Werdohl. Zehn Minuten fehlen dem TV Halingen bei der HSV Plettenberg/Werdohl zum möglichen ersten Auswärtspunkt. Am Ende geht der TV wieder leer aus.

Halingen geht in Werdohl die Luft aus

Ein Auswärtsspiel zu verlieren ist keine Schande, schon gar nicht wenn die Reise in die Sporthalle Riesei nach Werdohl geht. So überrascht es also nicht, dass Sebastian Swoboda, Trainer des Handball-Landesligisten TV Westfalia Halingen, die 24:28 (12:11)-Niederlage seines Teams bei der HSV Plettenberg/Werdohl relativ gelassen nimmt.

Die Halinger Landesliga-Handballer blieben mit der Pleite in Werdohl auch beim sechsten Auftritt auf fremden Parkett ohne Punkte. Die Leistung gegen den Mitabsteiger aus der Verbandsliga aber sorgte keineswegs für getrübte Stimmung im Halinger Lager. „Wir haben über weite Strecken sehr gut mitgehalten, am Ende ging uns dann aber einfach die Kraft aus“, berichtet Sebastian Swoboda nach der insgesamt achten Saisonniederlage seines Teams. Bis zehn Minuten vor Ende der Partie konnte sich keine Mannschaft absetzen, mal ging Werdohl, mal Halingen mit einem Tor in Führung.

Halingen lässt zu viel liegen

Doch in der Schlussphase fehlte dem TV die notwendige Luft um in einer hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf zu bewahren. „Da treffen wir einfach ein oder zwei falsche Entscheidungen und lassen gute Gelegenheiten liegen“, schildert Swoboda die Geschehnisse in den letzten zehn Spielminuten. Erst lässt der TV beim Stand von 22:22 (48.) die mögliche Chance auf eine Führung bei einem Tempogegenstoß liegen, dann verpasst Max Heinemann fünf Minuten vor dem Ende den möglichen Anschluss zum 25:26. Quasi im Gegenzug bestrafen die Werdohler die verpasste Chance, als der starke Pierre van der Hurk mit seinem elften Treffer zum entscheidenden 24:27 trifft.

„Die Pause wird uns jetzt gut tun, wir haben nun die Chance einiges auszukurieren und dann fit ins Derby gegen Bösperde zu gehen“, sagt Sebastian Swoboda. In der Tabelle stehen die Halinger nach elf Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Drittletzten SG Ruhrtal.

TV Westfalia Halingen: Richartz (8), Heinemann (5/2), Reichert (4), A. Bichmann (4), Schlotmann (1), Schwarz (1), Köhler (1), Poth, Jankowiak, Grote, Witt, Nehm.