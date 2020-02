DJK Bösperde: So belebt der Verein den Frauenfußball wieder

Vor 50 Jahren feierte der Frauenfußball in Deutschland Premiere. Damals erkannte der Deutsche Fußballbund die Sportart offiziell an und sie durfte fortan in den Vereinen betrieben werden. Sieben Jahre später spielte auch in Menden die erste Frauenmannschaft- bei der DJK Bösperde. Pünktlich zum Jubiläum wollen die Bösperder im Sommer wieder mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen.

Es sollte kein närrischer Schabernack sein, als sich am 11.11. 1977 im Klubhaus der DJK Bösperde der damalige Vorstand und eine Gruppe von Frauen traf, um die erste Damenmannschaft im Stadtgebiet Menden aus der Taufe zu heben. „Es war eine kurze Sitzung, wir haben schnell eine Einigung erzielt“, erinnerte sich Klaus Frese, damals Vorsitzender der DJK Bösperde und beim Gründungstreffen mitanwesend. „Beate und Marie-Theres Huckschlag waren damals die Initiatoren. Und das fand großen Anklang“, erklärt Frese heute.

Klaus Huckschlag erster Trainer

Ein Bild aus den Anfangsjahren. Zu den ersten Spielerinnen in Bösperde zählen unter anderem Petra Humme, Eva-Maria Mainka, Sylvia Schäfer, Siegrid Damerau, Beate Huckschlag, Itis Huckschlag oder Martina Lohse. Foto: Archiv Klaus Frese / WP

Schnell wurde die Mannschaft in den Spielbetrieb integriert. Nur drei Wochen nach der Gründung nahmen die Bösperder Frauen an den Hallenkreismeisterschaften teil und belegten auf Anhieb den dritten Platz. Der frühe Erfolg zog noch mehr Frauen an, die allesamt in Bösperde Fußball spielen wollten. Im Sommer 1978 folgte dann die erste Saison in der Meisterschaft. Erster Trainer war Guido Huckschlag, auf ihn folgte dann Wolfgang Humme und Hartmut Kümper. „Der Zusammenhalt und das Engagement damals bei den Frauen waren groß“, weiß auch der heutige Vorsitzende Jörg Krabbenhöft.

Den größten Erfolg feierten die Bösperder Frauen im Jahr 1981 als sie in die Bezirksliga aufstiegen. Nach nur einem Jahr ging es wieder zurück in die Kreisliga.

Mitte der 1980er Jahre folgte die erste Mädchenmannschaft an der Holzener Dorfstraße, die den Nachwuchs für die Damenmannschaft sicherstellen sollte. Auch im Mädchenbereich feierten die Bösperder Erfolge, wurden unter anderem Hallenkreismeister in Gevelsberg nach einem Finalerfolg gegen den Stadtrivalen SV Oesbern.

Bis weit in die 1990er Jahre hinein, existierte die Damenmannschaft in Bösperde, bis das Interesse irgendwann nachließ und sich der Verein entschloss, die Mannschaft abzumelden. Anfang des vergangenen Jahrzehnts gab es schon einmal Bemühungen, eine Mannschaft ins Leben zu rufen.

Neue Spielerinnen gesucht

Nach 43 Jahren und einigen zwischenzeitlichen Versuchen, wieder eine Mannschaft aufzubauen, sieht es in diesem Jahr besser aus. Seit einigen Monaten trifft sich eine Gruppe von Frauen montags auf dem Sportplatz, um unter der Leitung von Denise Orleans und Abteilungsleiter Patrick Hafrung Fußball zu spielen. „Wir werden im Sommer auf jeden Fall eine Mannschaft zum Spielbetrieb anmelden“, betont Hafrung. In den Wintermonaten hat die Trainingsbeteiligung etwas nachgelassen, aber die DJK-Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass sie bis zum Sommer eine schlagkräftige Mannschaft stellen werden. „Natürlich sind neue Spielerinnen bei uns immer willkommen. Wir freuen uns über jede, die bei uns spielen möchte“, sagt Hafrung.

Die Bösperder sind der dritte Verein im Stadtgebiet mit einer Damenmannschaft, neben dem heimischen Aushängeschild den Landesligisten SV Oesbern,und dem VfL Platte Heide in der Kreisliga.