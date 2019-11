Der Mendener Matthias Lage trifft fast immer

Platte Heide. 16 Tore sind es in dieser, 27 Treffer waren es in der vergangenen Saison: Matthias Lage ist beim VfL Platte Heide der Torjäger vom Dienst.

Matthias Lage ist eher ein ruhiger Geselle, keiner der gerne im Vordergrund steht oder sonderlich extrovertiert ist. Dafür steht der 24-Jährige beim Fußball-Kreisligisten VfL Platte Heide regelmäßig im Fokus, denn Lage ist ein Knipser wie er im Buche steht. 16 Treffer erzielte der Mendener Stürmer in der bisherigen Saison, in der vergangenen Spielzeit waren es deren 27 Tore. Wie ihm das gelingt, was mit dem VfL Platte Heide in dieser Saison noch möglich ist und welche Ziele er persönlich verfolgt, hat Matthias Lage im Interview mit der Westfalenpost verraten.