Menden. Der Jahreswechsel steht an: Die WP-Lokalsportredaktion hat sich deswegen um eine (nicht ganz ernst gemeinte) Vorhersage für das neue Jahr bemüht.

Der Blick in das Mendener Sportjahr 2020

Wie das wohl wäre, wenn man wirklich in die Zukunft schauen könnte? Gerade im Sport, wo Ergebnisse manchmal auf sensationelle Art und Weise entstehen, wo Erfolge überraschen oder mit Enttäuschungen nicht gerechnet wird, wäre es doch reizvoll zu wissen, wie eine Saison endet. Wir haben in die Glaskugel geschaut und versucht zu erahnen, wie es den Vereinen und Sportlern aus Menden ergehen könnte. Ein nicht ganz ernst gemeinter Blick in die Zukunft ...

BSV spielt eine unglaubliche Rückserie

13 Punkte beträgt der Rückstand beim Jahreswechsel, alles läuft bei sattem Abstand nach oben und unten auf eine entspannte Saison im Tabellenmittelfeld hinaus – doch dann kommt die große Leistungsexplosion bei den Kickern vom Huckenohl. Der BSV sammelt aus den verbliebenen 13 Spielen die maximale Ausbeute von 39 Punkten und schafft den Sprung in die Westfalenliga, Torjäger Ayoub Alaiz wird mit 37 Toren zudem bester Torjäger. Wer hätte das zwischen den Feiertagen schon erwartet?

Hines wechselt zum BVB

Die überragende Rückrunde des BSV bleibt nicht unbeachtet, auch in der Fußball-Bundesliga werden die Scouts auf die unheimliche Serie der Mendener aufmerksam. Vater des Erfolgs ist Trainer Kevin Hines, der es zwischen Weihnachtsgans und Silvesterknallern geschafft hat, die Hönne-Kicker auf ein neues Niveau zu heben. Als nach gewonnnem Titel der Bundesligist Borussia Dortmund bei Hines anklopft, kann der nicht widerstehen und wechselt als Co-Trainer von David Wagner nach Dortmund.

Menden wird Handball-Hauptstadt

Seit 30 Jahren richtet die SG Menden Sauerland mit dem Sauerlandcup das wohl prestigeträchtigste Handballturnier für Junioren weit und breit aus. Weil am Evidal-Gelände eine neue Multifunktionsarena entsteht und auch der DHB um den hohen Stellenwert des Handballs an der Hönne weiß, wird Menden Austragungsort für die Europameisterschaft 2024. Drei Spiele sollen in der Von-Estorff-Arena stattfinden.

Hüingsen baut das Stadion aus

Die Heimspiele der Sportfreunde Hüingsen entwickeln sich weiter zu spektakulären Events. Nach einem 0:4-Rückstand zur Pause gegen den BC Eslohe beispielsweise fliegt Torjäger Sascha Barnefske per Helikopter zur Halbzeit ein und dreht die Partie mit einem Sechserpack innerhalb von zehn Minuten. In den folgenden Spielen drängen sich immer mehr Zuschauer rund um den Platz im Ohl, so dass sich die Stadt Menden dazu genötigt sieht, die Sitzplatztribüne in der OBO-Arena auszubauen. Der Fernsehsender Sky überträgt die Spiele zusätzlich live und exklusiv.

Eine Legende besucht den SV Menden

Weil Basketball in Menden keinen großen Anklang findet, überlegen sich Wolfgang Reutlinger und Tristan Hammerschmidt vom SV Menden etwas ganz besonderes. Für das Spiel gegen Lüdenscheid gelingt es der Basketballabteilung des SVM, Dirk Nowitzki zu gewinnen. Der beste deutsche Basketballer aller Zeiten bringt einige Freunde mit – und so muss das Heimspiel aus der kleinen Sporthalle an der Realschule in die Kreissporthalle verlegt werden – doch auch diese ist hoffnungslos überfüllt, als Tracy McGrady, Allen Iverson und Detlef Schrempf an der Werler Straße auflaufen.

Bösperder Wunderheilung

Eine Schamane treibt durch das Sauerland und verspricht, Verletzungen durch ein besonderes Ritual heilen und künftig vorbeugen zu können. So recht glaubt keiner an die magischen Künste des Schamanen, nur die DJK SG Bösperde traut sich und lässt den Medizinmann an die geschundenen Knochen der Landesliga-Handballer. Mut, der belohnt wird, denn nur ein paar Tage später sind all die schweren Verletzungen, die die DJK bis dato heimsuchten geheilt – und die DJK startet in der Rückrunde komplett durch.



Hennecke wirft bei Olympia

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stößt bei der Suche nach Demonstrationssportarten für die Spiele in Tokio auf Discgolf. Durch WP-Artikel sind die Verantwortlichen auf die Mendener Discgolf-Ikone Peter Hennecke aufmerksam geworden, der den Sport in der japanischen Hauptstadt vorstellen soll. Das IOC ist angetan von der neuen Sportart und nimmt diese in das olympische Sportprogramm für die kommenden Sommer-und Winterspiele auf. Bereits 2022 soll Hennecke dann Deutschland bei den Winterspielen in Peking vertreten: Dann aber im Eis-Discgolf.

Peters bricht deutschen Rekord

Die Planungen für das neue Hallenbad in Menden sorgen bei Michael Peters vom SV Bieber Lendringsen für eine besondere Motivation. Mit noch mehr Trainingseifer als ohnehin schon, stürzt sich der Mendener Schwimmer Tag für Tag ins Becken und verbessert sich stetig. Bereits im April hat sich Peters zu einem der schnellsten deutschen Schwimmer gemausert – doch sein Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin toppt alles. Über die 100m Freistil krault Peters allen davon und unterbietet obendrein noch die neun Jahre bestehende deutsche Bestmarke um eine Sekunde. Kurzerhand wird der Mendener auch für die Olympischen Spiele nominiert – wo er Deutschland mit einer Finalteilnahme würdig vertritt.

Reimanns positive Verwunderung

Während es im Herbst 2019 noch so aussieht, als würde das Fairplay im Fußball nicht mehr sonderlich mit Leben gefüllt, zieht Horst Reimann vom Fußballkreis Iserlohn nach der Saison eine Bilanz, die er selbst nicht glauben kann. Keine einzige Rote Karte und nur wenige Verwarnungen laufen in den Spielberichten der Rückrunde 19/20 auf. Die Gelben Karten die noch verteilt werden, setzt es für das Ausziehen von Trikots nach Toren. Daraufhin schafft der Kreis diese ohnehin sehr kritisch beäugte Regel ab.

LA wird Dauergast auf Schalke

Das „Heimspiel auf Schalke“ ist nicht nur den Fußballern vom TuS Langenholthausen sowie deren Anhängern in bester Erinnerung geblieben, auch der Organisator des Events von einer bekannten Brauerei hat den Auftritt des Vereins vom Düsterloh nicht vergessen – und so tragen die Langenholthausener ihre Heimspiele ab der Saison 20/21 dauerhaft in der Arena auf Schalke aus. Diese wird für die Spiele der Elf von Uli Mayer extra in grün-weiß gehüllt und nach dem Hauptsponsor des Vereins in Charly-Grote-Arena umbenannt.

Dönneweg steigt um

Die Radfahrerin vom Marathon Club Menden stellt sich bekanntlich immer wieder neuen Herausforderungen, doch dieses Mal hat sie es auf die Spitze getrieben. Die 29-Jährige, die bereits zwei Mal erfolgreich bei „Rad am Ring“ auf dem Nürburgring unterwegs war, steigt in das Cockpit eines Sportwagens und nimmt bei der Rennserie der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) teil – natürlich durch die grüne Hölle. Dass Dönneweg auch auf vier Reifen schnell unterwegs sein kann, zeigt sie in ihrem ersten Rennen, als sie als Dritte ins Ziel kommt.

Ovtcharov spielt für die TTG

Um die TTG steht es im Winter 2019 in der Tischtennis-Verbandsliga nicht gut. Ohne Punkt rangieren die Hönnestädter auf dem letzten Tabellenplatz, die zum Umbruchsjahr auserkorene Spielzeit droht mit dem Abstieg zu enden. Ein glücklicher Zufall sorgt aber dafür, dass die TTG das in letzter Sekunde noch verhindern kann: Dimitri Ovtcharov verliebt sich in eine Mendenerin und spielt ab Januar für die TTG – und sorgt mit seinen Siegen im Einzel und Doppel für den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt.

Mendener Vereine trotzen dem Trend

Während überall in Deutschland die Mitgliederzahlen bei den Sportvereinen rückläufig sind, sorgt die Initiative vieler Ehrenamtler in Menden für ein Ende dieses Trends. Ein sattes Wachstum von elf Prozent sorgt für volle Jugendabteilungen, die Wiederbelebung von abgemeldeten Vereinen und einen neuen Boom im Sport in allen Sportarten.