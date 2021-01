Corona stoppt Oberliga-Abenteuer der DJK Bösperde

Freude pur: Die A-Juniorinnen feierten ihren Aufstieg in die Oberliga gebührend. Allerdings standen sie in dieser Saison noch nicht gemeinsam auf dem Feld.

Menden Nachdem die A-Juniorinnen der DJK Bösperde in die Oberliga aufstiegen sind, konnten sie in dieser Saison noch kein Spiel absolvieren.

Auch die A-Juniorinnen der DJK Bösperde sind der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown zum Opfer gefallen. Sowohl Training als auch Meisterschaftsspiele fallen derzeit aus. Dabei lief es für die Truppe von Trainer Andreas Thonemann, seiner Frau Vanessa und Torwarttrainer Jannis Schäfer zuletzt überragend. Für den selbsternannten "Dorfverein" ein Riesenerfolg.

Voller Vorfreude stürzte sich die neu formierte Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison. Doch dann wurden sie von Corona gestoppt, bevor das Abenteuer Oberliga erst richtig losgehen konnte. Zwei Tage vor dem Lockdown wurden die Spiele auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Und so wartet die Mannschaft bis heute immer noch auf den Saisonstart.

Platz im Mittelfeld als Ziel

"Wir hatten große Lust auf die Herausforderung in der Oberliga spielen zu können und als Aushängeschild des Vereins auftreten zu können. Wir waren gut drauf und unser junges Trainerteam hat gemerkt, dass die Mädels bereit dazu gewesen wären. Das haben wir bei jeder Trainingseinheit vor dem Lockdown gemerkt", erklärt Andreas Thonemann mit trauriger Miene. Die Mannschaft sei gut bestückt gewesen, da ein Block an Spielerinnen aus Königsborn zur Verstärkung nach Bösperde gekommen ist.

"Es gibt zwei Zehner-Staffeln und wir hätten einen Platz im gesicherten Mittelfeld sicherlich erspielen können. Vor allem hatten die Spielerinnen richtig Lust sich mit Mannschaften zu messen, gegen die sie zwar deutlich verloren hätten, aber wo sie auch viel an Erfahrung hätten mitnehmen können", erklärt der 30-Jährige, der früher genau wie seine Ehefrau ebenfalls für die DJK auf dem Platz stand.

Das Ziel des Vereins ist es, dass mindestens zwei Drittel der Spielerinnen nach ihrer Jugendzeit für die Damenmannschaften spielen. "Das wird auch klappen, weil die Mädels gut ausgebildet sind. Sowohl spielerisch als auch körperlich sind sie auf einem guten Level. Hinzu kommt, dass sie sehr in das Vereinsleben integriert sind. Und das gilt auch für die Spielerinnen aus Königsborn, die teilweise ebenfalls in Menden wohnen", sagt Thonemann.

Emotionen und Teamgedanke fehlen

Dass die Saison überhaupt noch starten wird, bezweifelt der junge Trainer stark. "Durch den Lockdown und die neuen Beschränkungen werden jetzt bis zum 31. Januar definitiv keine Spiele stattfinden. Offiziell soll die Saison bis zum 7. März beendet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so schnell die Spiele noch durchbekommt. Denn es wären mindestens zwölf."

Auch dass die Spiele in den Sommer verlegt werden, bezweifelt Thonemann. "Wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen anschaut, ist es richtig, dass die Politik diese Maßnahmen trifft. Die Gesundheit geht einfach vor, auch wenn das Handballer-Herz sehr darunter leidet. Wir können aktuell nicht spielen, nicht unsere Grenzen austesten und nicht die Emotionen ausleben, die zum Handball einfach dazu gehören. Wir können nur an unserer Athletik arbeiten, aber nicht gemeinsam Handball spielen. Dass der Teamgedanke gerade fehlt, ist schon brutal."

Training über Apps und Videokonferenzen

Dennoch ist der Coach der Meinung, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist, auch mal fünf Gänge zurückzuschalten, zum Wohle aller Mitmenschen. Aktuell hält sich das Team im Home-Office fit. "Wir sind alle über Fitness-Apps miteinander vernetzt und setzen uns Einzel- und Teamziele. Die Spielerinnen gehen zwei- bis dreimal die Woche laufen und einmal die Woche machen wir ein Video-Workout. Danach sind wir alle gut platt", sagt Thonemann lächelnd.

Dass seine Mannschaft noch einmal in dieser Konstellation auf dem Feld stehen wird, kann sich der 30-Jährige kaum vorstellen. "Am 1. Oktober startet dann die neue Saison. Schon da werden einige meiner Spielerinnen bereits in den Damen-Mannschaften aktiv und zu alt für die A-Jugend sein. Das ist schade, denn unser Trainerteam hatte bei dieser Truppe bereits in der Saisonvorbereitung ein sehr gutes Gefühl."