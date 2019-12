Bösperder Shootingstar bleibt bescheiden

In besonderen Situationen bedarf es manchmal besonderer Personen, so auch im Sport. Beim Handball-Landesligisten DJK SG Bösperde fallen in dieser Saison (wieder einmal) so viele Leistungsträger aus, dass andere, neue Gesichter in den Vordergrund treten. Am Samstag war dies Niklas Bichmann, der mit gerade einmal 18 Jahren gegen die HSG Schwerte/Westhofen zum Matchwinner wurde – eine Rolle, die er sich im Vorfeld nicht hatte erträumen lassen.

Er ist schon eine Erscheinung, dieser Niklas Bichmann. Mit 1.98 Meter und 105 Kilogramm ist der Kreisläufer eigentlich schwer zu übersehen, doch so wirklich im Fokus stand Bichmann bis jetzt noch nicht wirklich. In zehn der elf Spiele der DJK stand er bisher in dieser Saison auf dem Feld, 17 Tore gelangen ihm dabei – gegen Schwerte waren es dann gleich deren acht. „Er hat aber auch in der Defensive seinen Mann gestanden“, lobt Co-Trainer Max Wergen das junge Talent. Was gar nicht so einfach ist, denn Bichmann steht in Bösperde in der Deckungszentrale und hatte es da mit am Samstag mit einigen sehr erfahrenen Akteuren auf der Gegenseite zu tun.

Keine Angst gegen bekannte Namen

Dominik Thäsler, Toni Mrcela oder Nico Paukstadt haben in vielen Jahren in der Landesliga ihre Klasse unter Beweis gestellt und dabei auch schon ganz anderen Kalibern als Bichmann arge Probleme bereitet. Doch so ganz besonders scheint das für ihn nicht gewesen zu sein, er denkt direkt wieder an das große Ganze: „Ich bin einfach nur froh, dass wir einen schönen Jahresabschluss hatten“, sagt Bichmann. Einen Grund darin sieht er in der Ansprache von Trainer Hendrik Ernst, der von seinem Team im Vorfeld der Schwerte-Partie eine Reaktion auf die enttäuschende Leistung gegen Villigst-Ergste forderte.

Da der etatmäßige Kreisläufer Markus Reinicke kurzfristig passen musste, beorderte Ernst den jungen Bichmann in die Startaufstellung – und wurde für diesen Mut von seinem Schützling belohnt. „Ich bin schon stolz darauf, dass Henne mir so vertraut hat und dass ich das Vertrauen auch zurückzahlen konnte“, sagt der 18-Jährige.

Zwölf Jahre lang steht er nun schon auf dem Parkett, seitdem er in die Schule geht schnürt er dabei seine Handballschuhe für die Bösperder Handballer – und das obwohl ein Teil der Familie genau auf der anderen Seite des Osterfelds sportlich beheimatet ist. Dennis und Alexander Bichmann sind seine Großcousins und seit Jahr und Tag für den TV Westfalia Halingen aktiv – womit sie am ersten Spieltag nach der Jahreswende ihrem Cousin gegenüber stehen werden. „Das ist schon was besonderes, ich denke da werden einige zum Zuschauen kommen“, sagt Niklas Bichmann etwas zurückhaltend.

Ein Bichmann wird fehlen

Viel mehr dürfte die kleine Mehrzweckhalle an der Halinger Dorfstraße aus allen Nähten platzen, wenn die beiden Tabellennachbarn um wichtige Punkte gegen den Abstieg kämpfen werden. Einen sicherlich nicht kleinen Anteil am Publikum dürfte die Familie Bichmann stellen, auch wenn mit Dennis einer der drei Protagonisten nach seiner Verletzung aus dem Sommer vermutlich noch nicht wieder auf dem Feld stehen dürfte.

„Schade“, findet Niklas Bichmann das ja schon, doch sonderlich viel damit auseinandersetzen möchte er sich nicht mit diesem Familienduell. Es wird das erste dieser Art sein, doch wenn es nach dem Bösperder Kreisläufer geht wird es ein Spiel wie jedes andere werden. „Für uns ist das ein Vier-Punkte-Spiel, da können wir ganz wichtige Zähler holen“, sagt der 18-Jährige.

In erster Linie steht für ihn das sportliche Ziel, mit der DJK SG Bösperde so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben – und dafür leistete er selbst am vergangenen Samstag einen maßgeblichen Anteil. Mit seiner Größe und Wucht ist er nur schwer für den Gegner zu halten, wird er am Kreis richtig in Szene gesetzt, gibt es nur wenige Spieler in der Liga die ihn halten können.

Hendrik Ernst wird wissen, was er da für ein Juwel in seinem Kader hat. Bis zum vergangenen Wochenende konnte er dieses noch ein wenig verstecken, dass dürfte sich spätestens nach Bichmanns Glanzleistung geändert haben – seine Cousins werden ihn nun, wenn sie es nicht vorher bereits getan haben, ganz sicher auf dem Schirm haben.