Beim Hönne Cup gewinnen am Ende alle

Die Emotionen müssen einfach raus nach dem verlorenen Finale. Zwei Tage lang hatten sie alles gegeben, waren weit gekommen und standen dann am Ende doch nicht ganz oben – da kann schon mal die ein oder andere Träne vergossen werden. Doch wenige Minuten später wird auch den Verlierern vom FC Schalke 04 bewusst, was sie in den vergangenen beiden Tagen für einen großen Spaß hatten. Und wie viel so ein zweiter Platz wert ist, wenn man die Stärke des Teilnehmerfelds bei der 15. Auflage des internationalen Hönne Cups berücksichtigt. Der Einladung vom VfL Platte Heide waren nämlich wieder viele aktuelle Bundesligisten und auch ein Vertreter aus dem Ausland gefolgt.

Matthias Luig wirkte am Sonntagvormittag überraschend entspannt. Während dutzende Kinder vor, neben und hinter ihm für ordentlich Betrieb in der Kreissporthalle sorgten und die letzten Plätze für die Endrunde vergeben wurden, nahm sich der Turnierchef erst einmal Zeit, um eine erste Bilanz des Hönne Cups zu ziehen. „Es gibt keinen Grund zur Klage, es ist alles reibungslos gelaufen“, freut sich Luig, dass die Routinen aus den vergangenen 14 Jahren auch bei diesjährigen Auflage wieder griffen.

Verzicht auf das eigene Spiel

Nicht nur mit der Organisation des Turniers, auch mit dem ganzen Drumherum war Luig mehr als zufrieden. Es zahlt sich einfach aus, dass bei dem Turnier viele fleißige Hände aus dem gesamten Verein mit anpacken – auch wenn parallel gerade die erste Mannschaft im Lokalderby gegen den BSV Lendringsen gefragt ist. Fabian Schelte zum Beispiel stellte sich voll und ganz in den Dienst des Vereins und half ordentlich beim Hönne Cup mit, während seine Mannschaftskameraden dem BSV alles abverlangten.

Eine Tatsache, die unterstreicht welchen Stellenwert das Turnier beim VfL Platte Heide genießt. Sowohl die Organisatoren wie auch die jungen Fußballer fiebern Jahr für Jahr auf das Highlight hin, so auch dieses Mal. „Es gibt heute ja noch Spieler, die sich erzählen wie sie damals unentschieden gegen ein Bundesliga-Team gespielt haben“, sagt Luig. Es wird auch in Zukunft solche Spieler in der ersten Mannschaft der Platte Heider geben, schließlich war die erste Mannschaft vom Ausrichter überraschend weit gekommen.

Erst in der Zwischenrunde war Schluss für die jungen Kicker vom VfL, die über das Wochenende sogar eine erhebliche Steigerung präsentieren konnten. So ging das Eröffnungsspiel am Samstag gegen die SG Wattenscheid noch hoch verloren, mit 0:8 unterlag der Gastgeber. Am Sonntag sollten die beiden Teams erneut den Tag eröffnen, dieses Mal konnte der VfL-Nachwuchs den Bochumern ein Remis abtrotzen. So hatte die Mannschaft vom Ausrichter sogar im letzten Zwischenrundenspiel noch die Chance auf das Weiterkommen, doch der Nachwuchs vom Zweitligisten FC St. Pauli zeigte seine Stärke und gewann letztendlich deutlich mit 5:0 --das Aus für ein sich sehr tapfer spielendes Team aus Platte Heide.

Genugtuung für Schalker Junioren

Das die Hamburger am Ende des Tages auch für alle anderen Teams zu stark sein würde, zeichnete sich bis dato noch nicht ab. Der FC Schalke. Leipzig, Bochum oder Dortmund hatten sich bis dahin schon stärker präsentiert – jubeln durfte am Ende aber das Team aus St. Pauli, mit 1:0 setzten sich die Junioren des Kultclubs gegen die Schalker Knappenschmiede durch. Ein kleines Trostpflaster für die Königsblauen war sicherlich der klare Sieg über den Revierrivalen aus Dortmund im Halbfinale und die Auszeichnung von Miran Turan zum besten Spieler des Turniers. Nick Hartung vom FSV Mainz 05 wurde zum besten Schlussmann ausgezeichnet – und für die beste Stimmung sorgte der Anhang von RW Oberhausen.