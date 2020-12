Balve Optimum: Neue Zeiten für DM-Springen, neuer Vorverkauf

Balve Das nächste Reitturnier Balve Optimum soll vom 3. bis 6. Juni 2021 stattfinden. Fans müssen sich aber auf neue Zeiten einstellen.

Reitsportfans müssen sich beim Longines Balve Optimum auf einen neuen Zeitplan einstellen. Der Rhythmus der ändert sich, wenn vom 3. bis 6. Juni 2021 die nächste Auflage in Balve über die Bühne geht. Turnierchefin Rosalie von Landsberg-Velen erklärte, warum das so ist. Außerdem erläuterte sie die Vorgehensweise beim Kartenvorverkauf.

Balve Optimum Teil der "Finals"

Das Longines Balve Optimum wird 2021 ein Teil der so genannten "Finals" sein. Diese sind ein Zusammenschluss von rund 20 Sportarten, die alle am Wochenende vom 3. bis 6. Juni 2021 ihre Deutsche Meisterschaft austragen. Die Fernsehsender ARD und ZDF übertragen ca. 30 Stunden von den "Finals", wie sie sonst von Olympischen Spielen berichten. "Teil der Finals zu sein, ist für den Reitsport und natürlich das Longines Balve Optimum sehr wichtig", sagte Rosalie von Landsberg-Velen, "es wertet unseren Sport auf und erweist ihm den passenden Rahmen."

Bei der Premiere 2019 wurden die "Finals" komprimiert an zwei Tagen ausgetragen. Auf Grund der Vielfalt an Sportarten werden sie 2021 erstmals auf vier Tage ausgedehnt und in der Sportmetropole Berlin sowie der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen. Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik finden im Rahmen der "Finals" in Braunschweig statt.

Sportarten der "Finals"

Zu den traditionellen Sportarten bei den "Finals" zählen 2021 Bogensport, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Reiten, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon, Turnen und Wasserspringen. Hinzu kommen nach aktuellem Planungsstand Kanupolo, Karate, Klettern, Stand-Up-Paddling, Taekwondo und Trial. Beim Sportprogramm werden Para-Wettbewerbe unter anderem bei den Sportarten Bogensport, Tischtennis, Kanu, Schwimmen und Triathlon verstärkt integriert.

Neue Abfolge im Springen

Für das Longines Balve Optimum, , bedeutet das, dass sich auf Grund der Vorgaben der Fernsehsender der Rhythmus bei den Springreitern ändert. Bereits am Donnerstag, 3. Juni, wird es ein Qualifikationsspringen geben. Am Freitag, 4. Juni, fällt die Entscheidung über den DM-Titel bei den Springreiterinnen, am Samstag, 5. Juni, ermitteln die Springreiter ihren Meister. Die Dressurprüfungen bleiben unverändert. Am Samstag geht es im Grand Prix Special um den Titel, . Am Sonntag folgt die .

Premiere feiert beim Longines Balve Optimum jedoch die Deutsche Meisterschaft der U25-Dressurreiter und Dressurreiterinnen. Sie wird im Rahmen des Piaff-Förderpreises in Balve ausgetragen. Beim CDIAm, der Almased Dressage Amateur Tour, die nur an den fünf schönsten Plätzen Europas stattfindet, gehen die besten Amateurreiter an den Start - damit wird der Bogen zwischen Breiten- und Profisport gespannt. "Das sind neue Impulse für die Dressur, die außerdem international wird", sagte Rosalie von Landsberg-Velen.

Der Kartenvorverkauf

Auf Grund der Corona-Pandemie und den nicht abzusehenden Wendungen, ist der Vorverkauf der Tickets für das Longines Balve Optimum 2021 zunächst mit angezogener Handbremse gestartet. "Es werden nur 25 Prozent des Stadions angeboten. Wir werden natürlich entsprechend der jeweiligen Situation und der Umstände reagieren und modifizieren", erklärte Rosalie von Landsberg-Velen.