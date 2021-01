Wer wird Sportler des Jahres 2020?

Kreis Olpe. Die Sportlerwahl 2020 läuft. Bis zum 28. Februar können Sie aus den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften Ihre Favoriten wählen.

In der dritten Folge unserer Vorstellungsrunde sind nun die Sportler (Teil 1) an der Reihe.

Jörg Heiner

Ob es ein Weltrekord war, sei dahingestellt. Als sich Jörg Heiner für einen virtuellen Lauf mit über 77.000 Interessenten anmeldete, hatte er wichtigere Dinge im Sinn. Zum einen natürlich wollte er wieder Abwechslung in sein Trainingsprogramm bringen, schließlich ließ das Virus ja keine echten Wettkämpfe zu. Doch noch viel wichtiger war für ihn der andere Grund: Spenden für die Rückenmarksforschung.

„Beim Start für einen guten Zweck bin ich immer dabei“, sagte der (fast) nie zu bremsende Ultra-Läufer im Mai und startete zeitgleich und weltweit mit zigtausend anderen Läuferinnen und Läufern. Gegner waren aber nicht die Athleten von Amerika bis Ozeanien, von Europa bis Afrika, sondern das „Catcher Car“. Dieses imaginäre Fahrzeug startete 30 Minuten nach dem globalen Massenstart und steigerte peu à peu sein Tempo, um die Läufer irgendwann „einzusammeln“.

Jörg Heiner war 45,79 Kilometer an der Lister unterwegs, als es auf seiner App „Klick“ machte und eingeholt war. „Es war ein lockerer Trainingslauf, vor allem aber eine tolle Sache“, fasste Jörg Heiner zusammen und verwies auf eine Marathon-Zwischenzeit von 2:52 Stunden.

Nachdem für April die DM im Halbmarathon gestrichen war, musste er auf weitere spektakuläre Aktionen wie den Spartathlon von Athen nach Sparta über 246 Kilometer oder den Angriff auf die 150 Kilometer in Basel verzichten. Doch dann kam „Road to Madeira“, ein virtueller Halbmarathon als Vorbereitung für die European-Masters der Altersklassen auf der portugiesischen Atlantikinsel Ende Oktober.

„Gold“ stand auf der Urkunde für Jörg Heiner. 1:12:59 Stunden zeigte seine Uhr an – eine überragende Zeit für einen 47-Jährigen. „Ich werde mich für Madeira anmelden“, blickte er Anfang September noch optimistisch nach vorne, um nur vier Wochen später diese Aussage zu revidieren: „Nach der aktuellen Entwicklung der Pandemie nehme ich davon Abstand.“ Jörg Heiner ist also doch noch zu bremsen…

Joshua Holterhoff

Die Hochsprung-Bundestrainerin Brigitte Kurschilgen, den älteren Insidern unter ihrem Mädchennamen Holzapfel (zweimalige Olympiateilnehmerin) bekannt, hatte bei den NRW-Hallenmeisterschaften der U18 ein Auge auf ihn geworfen und natürlich jede Menge Tipps parat. Das hat wohl geholfen. Denn dass Joshua Holterhoff vom TV Olpe nicht nur lernbegierig ist, sondern auch Anweisungen gut umsetzen kann, bestätigt Karl-Heinz Besting: „Joshua hatte sich im Vorfeld der Meisterschaften einen schnelleren Anlauf erarbeitet. Trotz der kurzfristigen Umstellung klappte im Wettkampf alles.“

Es war für den ehrgeizigen Hochspringer fast ein Quantensprung. Seine Bestleistung aus 2019 betrug 1,85 Meter, jetzt peilte er die 1,90 Meter an. Zwei Konkurrenten waren bereits drüber. Nur noch ein Versuch für den Athleten vom TV Olpe – und er behielt die Nerven. Bronze war sicher. Dass seine tolle Leistung nicht mit Silber honoriert wurde, „verdankte“ er der Regelung bei Höhengleichheit. Der zurückhaltende junge Mann, der erst vor etwa drei Jahren mit seinen Höhenflügen begann, hatte mehr Fehlversuche über die 1,90 Meter. Aber was soll’s: das Strahlen wollte kaum aus seinem Gesicht weichen.

Selbst Corona konnte seinen Trainingseifer nicht bremsen. Als im Frühsommer wieder Outdoorsport zugelassen wurde, war er oft im Stadion. Versorgt mit Trainingsplänen seines Hochsprungtrainers Christoph Quinke vom LC Attendorn – ein Beleg der guten vereinsübergreifenden Zusammenarbeit – machte er sich an die Arbeit. Der Verein organisierte interne Wettkämpfe. Die Sicherheit nahm zu – und wurde mit Silber bei den „Westfälischen“ belohnt: eine weitere Steigerung auf 1,92 Meter. Alles richtig gemacht.

Dass er keine typische Leichtathletik-Karriere von der Kinder-Leichtathletik an hinter sich, erstaunt umso mehr. „Ich habe das Bogenschießen aufgegeben und konzentriere mich voll auf die Leichtathletik“, gab er seinerzeit zu Protokoll. Die ehemalige Weltklasse-Hochspringerin Brigitte Kurschilgen, aber auch Christoph Quinke nahmen es erfreut zur Kenntnis. Schließlich sind die zwei Meter ein erstrebenswertes Ziel. Zumindest hat Joshua Holterhoff die 1,90 Meter recht sicher drauf.

Simon Huckestein

„Ich bin nach Sindelfingen gefahren, um was aus dem Vorjahr wiedergutzumachen“, gab Routinier Simon Huckestein vor der Abfahrt nach Sindelfingen zur Cross-DM 2020 zu Protokoll. Und er dachte dabei nicht primär an seine eigene Platzierung, sondern an die der Mannschaft. Seit 2015 ist der Athlet der SG Wenden aus der erfolgreichen Crossmannschaft nicht mehr wegzudenken.

Gold (2015) und Bronze (2016) mit dem Team hatte er schon, jetzt machte er den Medaillensatz für sich und seine Mannschaft mit Silber komplett. Mit seinem 9.Platz unter der deutschen Cross-Elite, eine überragende Leistung auf der 9900 Meter langen Strecke, legte er den Grundstein für die Vizemeisterschaft. So ganz nebenbei war Simon Huckestein in Sindelfingen der drittälteste Teilnehmer.

Aber es war nicht nur dieser großartige Auftritt. Auch Corona konnte ihn nicht bremsen. Er blieb am Ball – oder besser: auf der Straße. Denn nur dort konnte er sich fit halten, in den Laufschuhen und auf dem Rad. Die Teilnahme an der Duathlon-EM im April war fest eingeplant. Das Startrecht hatte er, aber…. Das Weitere ist bekannt.

Simon Huckestein lief und lief und – lief zu neuen Bestzeiten, als im Sommer wieder Wettkämpfe möglich waren. Über 3000 Meter steigerte er sich auf 8:26,70. Das brachte ihm Platz 5 in der westfälischen Bestenliste ein. Bei den hessischen Meisterschaften in Friedberg ließ er, außer Konkurrenz startend, nach 14:44,88 Minuten fast die gesamte hessische Elite hinter sich: Platz 2. In beiden Disziplinen liegt er in seiner Altersklasse M35 in Westfalen weit vorne. Simon Huckestein: ein Haudegen, der (noch) keine Grenzen kennt.

Benjamin Selter

Er war im vergangenen Winter der schnellste Athlet unter den Skimarathonläufern in Nordrhein-Westfalen. Und das bestätigte er in den zwei Monaten des Jahres 2020, bevor Corona alles Weitere ausbremste. Doch das ist Benjamin Selter vom TV Attendorn bei Weitem nicht genug. Er scheut keinen Vergleich mit den Weltbesten seiner Zunft und trifft bei den großen internationalen Veranstaltungen, ob in Polen, Österreich oder Tschechien, natürlich auch Bayern, auf die Crème des la Crème des SkilangLauf-Zirkus. Darunter sind Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Zwei Top-Ereignisse kristallisierten sich Anfang 2020 heraus, bei denen der 24-jährige Student seine Leistungsstärke präsentieren konnte. Anfang Januar kam er beim Kaiser-Maximilian-Lauf in Seefeld (Österreich) über 60 Kilometer „klassisch“ mit den ersten 10 Prozent des rund eintausend Teilnehmer umfassenden Feldes ins Ziel – darunter zahlreiche Profis aus Skandinavien. „Das war für mich das Highlight der Saison“, blickte der Attendorner noch einmal zurück.

Ein zweites Großereignis war der „Jizerská-Lauf“ im Isergebirge in Tschechien, nahe zu Polen. Annähernd 5000 Langlaufenthusiasten aus zwölf Ländern gingen über 50 Kilometer in die Loipe, und Benjamin Selter war in der Klassezeit von 2:34:06 Stunden im Ziel. Als sechstbester Deutscher belegte er Platz 86 in seiner Altersklasse und konnte erneut eine Kostprobe seiner außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit abliefern.

Dass ihn so schnell nichts aus der Bahn – sprich: aus der Ruhe – werfen kann, bewies er Anfang Februar im Tannheimer Tal, als er seine bestens präparierten Ski zuhause in der Garage hatte liegen lassen. In dem österreichischen Traditionsrennen ging er auf den erst unmittelbar vor dem Start präparierten „Ersatzlatten“ an den Start – und holte Silber hinter Weltcupläufer Thomas Bing in der klassischen Technik und einen Tag später im Skaten Bronze. . „Eine Hammerleistung“, so sein restlos begeisterter Trainer-Vater Uli Selter.