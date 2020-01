Wendener Ortspokal feiert runden Geburtstag

Wie die Zeit vergeht: Seinen 10. Geburtstag feiert der Ortpokal des Tischtennisclubs Wenden am Samstag, 25. Januar in der Halle der Konrad-Adenauer-Schule. Beginn ist um 10.30 Uhr, die Halle öffnet zum Warmspielen bereits um 10 Uhr. Der Grundgedanke leuchtet ein. Michael Scheppe, Turnierleiter und stellvertretender TTC-Vorsitzender: „Tischtennis hat doch jeder irgendwann mal gespielt. Deshalb haben wir gedacht, das ist ein gutes Turnier für alle, die sonst kein Tischtennis spielen.“

Die Premiere im Jahr 2011 machte Mut. Es waren direkt 33 Teams da. Die Zahl wuchs bis auf 44. Danach sei es etwas bergab gegangen. „Letztes Jahr waren es 23,“ berichtete Scheppe. Dennoch gewann er der Entwicklung gute Seiten ab. „Das Schöne war, es waren sehr vielfältige Teams da, von vielen verschiedenen Vereinen. In den Jahren davor hatte es sich mehr auf drei, vier, fünf Vereine konzentriert. Die sind dann mit vielen Teams da gewesen.“

Dreier-Teams starten

Ein Team besteht aus drei Personen. Männlich, weiblich, erfahren oder unerfahren. Die einzige Bedingung: Die oder der darf in den letzten zwei Jahren nicht am Tischtennis-Meisterschaftsbetrieb teilgenommen haben. Scheppe: „Sonst wäre der Fairnesscharakter weg.“

Eine gute Idee ist eine so genannte „Singlebörse“, genauer gesagt: Spielerbörse. Michael Scheppe erklärt das Prinzip: „Es kam häufig die Meldung: Wir kriegen nur zwei Leute zusammen, der Dritte fehlt uns, deshalb können wir nicht teilnehmen.“ Damit besteht auch für Vereine, die nicht auf drei Aktive kommen, die Möglichkeit, sich trotzdem anzumelden. „Wir sammeln diese ganzen Singles und mixen daraus Dreier-Teams,“ so Michael Scheppe.

Ansonsten bleibt alles beim Bewährten. Nach der Vorrunde kommt jeder weiter. Die Besseren erreichen die Hauptrunde, die Schwächeren machen in einer Trostrunde weiter. Der Gewinner der Hauptrunde freut sich über 50 Liter Bier und der Sieger der Trostrunde über 30 Liter. Einen besonderen Motivations-Kick gibt es obendrauf. So wird der Verein mit den meisten Teams mit einer Krombacher Brauereibesichtigung belohnt.

Spaß steht im Vordergrund

Die Sparkasse ist als namensgebender Sponsor dabei, tatsächlich war sie von Anfang an involviert. „Das lag sicher auch an Toni Menne, der war Vorsitzender und hat bei uns gearbeitet,“ erinnert sich Paul Sieler, Niederlassungsleiter der Sparkasse in Wenden, „da waren die Kontakte natürlich da.“ Gern sei man bei der Stange geblieben. Sieler: „Wir haben das Turnier immer sehr angenehm in Erinnerung behalten, man merkte, wie gut die Leute drauf waren. Allen hat’s Spaß gemacht und man merkte, dass hier im Vorstand engagierte Leute am Zuge waren.“

Ähnlich kam Rüdiger Koch von Koch Baupartner zum Sponsoring. Hier lief den Kontakt über Jürgen Dzuballe, der beim TTC spielte. Koch: „Wir kannten uns gut, da hat er mich angesprochen.“ Kochs Credo: „Der Sport hat mir so viel gegeben, da wollte ich etwas zurückgeben.“

Besondere Atmosphäre

Die besondere Note des Turniers hat auch Michael Kebben von der Sparkasse beobachtet: „Ich hatte letztes Jahr zum ersten Mal die Ehre, die Begrüßungsrede zu halten. Als ich hier ‘reinkam, habe ich direkt gemerkt, dass hier eine besondere Atmosphäre herrschte.“ Kebben wird am 25. Januar auch die Sieger ehren. Grußworte werden der stellvertretende Bürgermeister Ludger Wurm und Lambert Stoll, Vorsitzender des Gemeindesportverbands, sprechen.

Wer keinen „Kaltstart“ am Schläger möchte, kann im Vorfeld des Turniers zu einem Probetraining beim TTC vorbeikommen. Trainiert wird jeweils montags, mittwochs und freitags ab 20 Uhr in der Halle des Wendener Schulzentrums.